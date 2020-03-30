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撐不住了！日本醫師協會淚求政府「發布緊急狀態」...醫療系統瀕臨崩盤

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▲▼ 新冠肺炎,肺炎,日本,口罩。（圖／路透）

▲日本疫情持續蔓延，醫師協會表示，醫療系統已經快要無法承載大量病患，呼籲政府盡快頒布緊急命令。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本新型冠狀病毒感染人數持續飆升，光是東京都內25日至29日5天內就出現259人確診，且感染路徑不明的案例也越來越多，醫療系統逐漸不堪負荷。為此，日本醫師協會30日召開記者會提議，希望政府能盡快頒布緊急命令，並以此為基礎進行相關應對。

根據HUFFPOST報導，日本醫師協會30日召開記者會呼籲政府儘快頒布緊急命令。醫師協會常任理事釜萢敏在記者會上透露，對於近日突然暴增的確診人數，現今的醫療體制已經快要無法負擔。釜萢敏提到，大部分的醫療專家也都認為，政府是時候該頒布緊急命令了。不過對此，官房長官菅義偉則在同日的政府記者會中表示，如果宣布緊急狀態將對國民生活造成巨大影響，因此應該聽從各領域專家意見，經慎重評估後才可做出決定。

釜萢敏擔憂地表示，目前住院病患大量增加，雖然現在尚能繼續應對新的感染病患，但院內床位已經接近飽和，只要疫情急速擴大，屆時將無法容納更多病人。

事實上，日本首相安倍晉三30日晚間將與世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞進行電話會議，外界猜測，安倍是為了與譚德塞商討緊急狀態相關事宜才會進行此次會議，引發網友熱烈討論。不過官房長官菅義偉在30日下午鄭重駁斥這個說法。他表示，此次的電話會議與頒布緊急狀態毫無關係。

 
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