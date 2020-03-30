南投咖啡農捐萬包濾掛式咖啡　第2批轉贈中彰投苗防疫責任醫院

▲湯副執行長代表行政院及國姓鄉咖啡農，感謝醫護人員的辛勞與付出，由南投部立醫院洪弘昌院長代表受贈咖啡包。（圖／行政院中辦提供）

記者張弘昌／南投報導

台灣在新冠肺炎防治的成效受國際矚目，政府各項防疫作為，也深受國人肯定。為感謝中央流行疫情指揮中心及醫護人員辛勞，南投縣國姓鄉咖啡農李明杰捐贈1萬2500包濾掛式咖啡。李明杰捐贈的7500包咖啡已送中央流行疫情指揮中心，其餘5000包則交由行政院中部聯合服務中心，代為轉送中、彰、投、苗責任醫院醫護人員。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖30日率隊，代表行政院到南投部立醫院及竹山秀傳醫院致送咖啡包，感謝醫護人員的辛勞與付出。湯火聖表示，南投縣國姓鄉栽種咖啡面積約200公頃，是台灣數一數二的咖啡產地，品質獲消費者肯定。

▲湯副執行長代表行政院及國姓鄉咖啡農感謝醫護人員的辛勞與付出，由竹山秀傳醫院謝輝龍院長及蔡味娟行政副院長代表受贈咖啡包。（圖／行政院中辦提供）

湯火聖指出，有鑒於第一線的醫護人員防疫期間壓力比平常更大、更辛苦，該鄉咖啡農發起捐咖啡行動，感謝他們全力守護全台民眾的健康，也表達感恩以前受到幫助回饋之心

李明杰表示，921大地震時重創國姓鄉，屋舍、農園道路嚴重受創，社會各界投入心力關懷災民，政府輔導農民轉型種咖啡，協助重建家園，國姓鄉接受社會各界援助，他感恩在心，如今防疫人員不眠不休為國人健康安全把關，咖啡香氣可提振精神士氣，他只是略盡棉薄之力，盼讓國姓鄉的咖啡香陪伴辛苦的防疫人員，為醫護人員加油打氣。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

南投賞螢季將登場 日月潭、竹鹿等4大賞螢區熱情迎賓

南投梅子節千人製梅取消 改推「吃梅ㄇㄟˊ事」手作青梅梅餐

登玉山主峰住宿排雲山莊 防疫限縮床位人數、受理退費遞補