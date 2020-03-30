多國抱怨「陸製快篩試劑」準確率低　華春瑩：相信和尊重別國善意

▲新冠肺炎疫情擴散全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散全球，日前有多家國家斥巨資向大陸購買新冠病毒快篩試劑，使用後抱怨試劑盒檢測準確率低。對此，大陸外交部發言人華春瑩回應，「實際上，在中國剛開始抗擊疫情的階段，中方收到了一些國家給予的援助物資，當中也有一些不合格的，當時我們的選擇是相信別國的善意、尊重別國的善意。」

華春瑩表示，因為近期有很多國家在中國市場採購醫療物資，在保證國內防疫需求的前提下，中方支援有資質、有信譽的企業開展醫療物資對外出口，並且在生產、運輸、清關的各個環節，為各國採購和企業有序出口提供便利，有的國家通過外交管道向中方提出了商業採購的需求，中方就此推薦了有資質的出口企業與外國採購商溝通協商，目前外方採購商沒有反映通過上述管道採購的物資有品質問題。

她強調，目前有很多國家都向中方提出了採購醫療物資的需求，「中國很多相關企業在夜以繼日地生產，目的就是要為其他國家抗擊疫情、保護更多人民生命健康提供物資保障。」

「中方幫助別人，心意是真誠的，如果在這個過程當中出現了個別問題，我們都應該能以實事求是的態度予以合理的解決，希望對這個問題不要做政治化的解讀。」華春瑩表示，「實際上，在中國剛開始抗擊疫情的階段，中方收到了一些國家給予的援助物資，當中也有一些不合格的。當時我們的選擇是相信別國的善意、尊重別國的善意。」

▲新冠肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透社）

對於近期有幾個國家提出從中國進口的抗疫物資出現產品品質問題，中國駐有關國家的使館都做出了回應。

日前，斯洛伐克政府官員質疑，對中國採購的快速檢測試劑盒可靠性存疑。中國駐斯洛伐克使館立即向中方有關公司進行了解，初步給出判斷，「有關醫務人員誤將慣用的核酸試劑檢測方式，用於新購買的抗原試劑盒，造成了結果不準確；駐斯洛伐克使館已經就此作出了提醒，要重視區別不同檢測手段的差異性。」

菲律賓衛生部有官員近日也提到有關中國援菲檢測試劑盒準確度，不過隨後已經澄清，「中國政府捐贈的檢測試劑盒與世衛組織提供的檢測試劑效果是一致的，品質非常好，為菲律賓快速應對疫情發揮了重要作用；菲律賓衛生部還對此前有關言論引發的誤解表達了歉意。」

荷蘭有官員近日也表示，從中國進口的口罩不符合安全標準。中國駐荷蘭使館第一時間進行了核查，荷蘭衛生部官員29日下午回饋，「荷蘭通過代理公司自行訂購的部分口罩，不適宜重症病房醫護人員使用，荷蘭衛生部正在諮詢對防護要求較低的醫護人員是否可以使用這批口罩，荷蘭方面還感謝中方近期在荷蘭從中國採購、運輸防疫物資方面給予的大力支持和幫助。」

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