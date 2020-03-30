防止社區感染！彰化校外教學及畢旅暫緩　校園禁止開放3個月

▲彰化縣育英國小超前佈署禁止社會人士入校園運動。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化縣政府30日公布，將延長校園禁止借用措施至7月14日止，校園場館除出借國家考試、檢定考試及影響學生升學權益的活動外，不得外借予私人或民間團體。另自4月1日起至7月14日止校園（含室內外空間）禁止對外開放。

▲彰化縣育英國小超前佈署禁止社會人士入校園運動。（圖／記者唐詠絮攝）

教育處指出，因應新冠肺炎疫情，2月20日公告請本縣各國民中小學國內外交流、校外教學及畢業旅行延後至5月份辦理，現在決定全面擴大防疫措施，請各校於7月14日前暫緩辦理各項國內外交流、校外教學及畢業旅行，以降低校園感染的可能性，提供學生安心就學的環境。

▲彰化縣育英國小操場空蕩蕩。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣育英國小是員林市內排名前3大校，平日學生下課後就擠滿許多人到運動場運動，為提防感染風險，已經提早佈署，早在一周前，校園已經不對外開放，但4月11日即將舉行新生報到，教務處也說，請家長1個人到即可，除了帶入學相關資料以外，務必戴口罩，當天在校門口學校會量額溫，檢查證件後，才可入校辦理，報到時間到中午為止，請家長務必配合。

▲彰化縣長王惠美視察校園防疫情形。（圖／彰化縣提供）

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