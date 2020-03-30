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台東企業營運及融資輔導說明會　提供及時雨救困境企業

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▲ 台東企業營運及融資診斷輔導說明會，提供及時雨救困境企業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東企業營運及融資診斷輔導說明會，提供及時雨救困境企業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

受新冠肺炎影響台東縣地區各企業融資，財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，特於30日辦理「企業營運及融資診斷輔導說明會」，邀請台東縣內各工商產業等團體參加，會中除讓企業瞭解銀行融資專案優惠貸款內容申請及信保基金專案保證協助等中央紓困機制外，中央也將整合各界意見，務實面對經濟危機，提出多元有效的紓困方法，協助中小企業度過難關。

說明會由台東縣工商發展投資策進會、台東縣中小企業服務中心、台東縣榮譽指導員協進會與台東縣創新創業協會合作辦理，由財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長特別助理林建宏、台灣企銀台東分行副理陳春梅及中小企業信用保證基金專員徐秀英等，針對政府補助方案、銀行融資專案優惠貸款及信報基金保證之運用提出說明外，會後也安排業者與金融機構及專業顧問進行融資、財務及經營管理之座談服務。

台東縣長饒慶鈴為協助企業順利取得融資及經營管理相關諮詢，特別指示自即日起起每週5上午10:00至12:00及下午14:00至16:00由台東縣中小企業服務中心企業志工於工策會，受理企業紓困措施諮詢及財務診斷，如有特殊個案，聯輔及信保基金會等專家，以個案方式另派員處理，全力協助台東產業一起共渡疫情難關。

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