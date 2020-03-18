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正宮抓姦強拍薄紗肉色軀體…小三怒告「妨害秘密」不成立！

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▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲老公住小三家，正宮半夜闖入，還用手機對下體裸露的小三猛拍，遭法官判拘役百日。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者孫于珊／台北報導

一名嫁來台灣的大陸籍吳姓女子，因懷疑老公張男有小三，於是跟蹤老公下班行蹤，順利發現老公和小三愛的小窩後，竟半夜闖入「抓姦」，更拿出手機對衣衫不整的小三猛拍，小三因此憤而對吳女提告侵入住宅、妨害秘密及強制罪。但檢方認為吳女是強行攝影，並非「窺視」或「竊錄」，因此妨害秘密部分不起訴；其餘2罪，台北地院判吳女拘役100日，得易科罰金10萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，吳女與老公正在打離婚訴訟而分居中，然而吳女為蒐集老公的外遇與通姦證據，跟蹤老公發現他居住在小三苓苓（化名）10樓住處後，竟於2019年5月18日凌晨4時許，與5名成年男子，共同前往苓苓住處，然後先由1名男子按門鈴，佯裝樓下住戶想商談漏水問題，趁老公不疑有他開門之際，吳女即與5名男子闖入，領頭男子進門後即大喊「要抓姦！」

而吳女侵入住處後，直奔房間，強行掀開蓋在苓苓身上的棉被，並用手機拍攝苓苓穿著薄洋裝、下體未穿著內褲的軀體，讓苓苓感覺她的身體隱私受到嚴重損害，決定怒告吳女。

▲▼示意圖,社會,旅館,偷情,小三,摩鐵,性侵,暴力,成人,女,女孩,社會,背影,少女,囚禁,未婚,懷孕,猥褻,壓頭,色情（圖／123RF）

▲正宮帶了5名男子要抓姦，並假裝樓下住戶有漏水問題要商談，引誘對方開門。（示意圖／123RF） 

吳女承認她有以手機錄影拍攝，但否認有何妨害秘密犯行，她辯稱，「1個女生和我老公睡在一起，我當然要知道這個女人是誰！」等語。檢方經勘驗影片也發現，苓苓遭拍攝時清醒，且隨即以手拉佯裝裙擺遮掩下體，顯見苓苓知悉吳女在拍攝，勘認吳女是強行攝影，並非「窺視」或「竊錄」，因此不構成妨害秘密罪，其餘侵入住宅罪及強制罪則依法起訴。

法官審結，參酌吳女未與苓苓達成和解或邀得宥恕，但也考量吳女無前科，犯後坦承犯行，及其學經歷、育有一名12歲子女等一切情狀，依吳女共同犯侵入住宅罪，判拘役55日，又共同犯強制罪，判拘役58日，應執行拘役100日，得易科罰金10萬元。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於1年內接受法治教育課程3場次。

▼由於正宮對小三是強行攝影，並非「窺視」或「竊錄」，因此不構成妨害秘密罪，其餘侵入住宅罪及強制罪則依法判決。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市廖姓女子與徐姓男子發生婚外情，去年8月間廖女丈夫會同警方至旅館抓姦，當場查獲2人共處一室。（示意圖／視覺中國CFP）

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