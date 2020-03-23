台東前牧師停車場猥褻7歲女童　判刑4年6月定讞

▲台東陳姓男子猥褻女童，判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台東一名曾任牧師的陳姓男子，2017年6月間，見當時7歲的女童在停車場嬉戲，陳男竟將女童抱上大腿，以手指撫摸女童下體，女童哭喊不要，正在教堂中的女童祖母聽聞孫女哭聲，出外查看，陳男才停止並立馬騎機車逃逸。一二審均將陳男判刑4年半，案經上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2017年6月9日晚間7時許，當時教會中正有傳道在講道，7歲女童跟著祖母來到教會中，祖母在教會中聽道，女童在停車場嬉戲。但沒多久，女童就發出哭叫聲，祖母出外查看，正好看到陳男放下女童，騎上機車離去。

女童向祖母哭訴：「他摸我尿尿的地方！」祖母非常驚訝，安撫女童後，走進教會告訴眾人此事，並向眾人道歉女童哭鬧吵到大家。陳男的妻子也在教會中聽道，立刻大罵：「不要隨便亂講話，這種事為什麼不對我講就好，老公不是這樣的人，老公應該是在家裡睡覺。」而後聚會結束，祖母帶著女童回家時，陳男的妻子已經在門口跪下來向祖母說對不起。案經女童校方通報，警方逮捕陳男，檢方對陳男提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱當時他走路離開教會，女童當時快跌倒向他衝過來，他有扶住女童，女童才沒有跌倒，但不曉得女童碰到什麼在哭；他沒有猥褻女童。但法院根據相關證人供述，發現陳男當時騎乘機車離開教會，顯然說謊，因此認定陳男有罪。

考量陳男曾為神職人員，且與女童及其家屬原有相當親誼關係，竟仍犯下本案，犯後又始終否認犯行，未向女童或其家屬親自道歉、達成和解或實際賠償損害，難認有何悛悔之意，一二審法院均將他重判4年6月。案經上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。