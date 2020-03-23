斗南火車站前增建停車場　預定6月完工增63車位

▲雲林縣政府工務處23日上於位斗南鎮南昌路與民生路交叉口，鄰近火車站交通節點的停車場（簡稱停四停車場）預定地辦理施工前說明會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮火車站前停車一位難求，雲林縣政府將辦理停車場改善工程，由縣府自籌700多萬元經費，經多次設計檢討，於2020年3月初決標，預定6月完工，完成後將可增加小客車停車格59格，無障礙停車格及婦幼停車格各2格，後續將由斗南鎮公所委外經營，期盼藉由交通設施的進步，帶動斗南地區的發展。

斗南鎮以火車站為主要發展中心，目前斗南鎮內公共停車場僅2處，合計提供510格汽車停車位、30格機車停車位、14格身心障礙者停車位，不敷使用。雲林縣長張麗善23日上於位斗南鎮南昌路與民生路交叉口，鄰近火車站交通節點的停車場（簡稱停四停車場）預定地辦理施工前說明會。

雲林縣長張麗善指出，即將動工的停四停車場，原本是個水池，常遭人丟棄廢棄物，為維持環境衛生，同時解決市區停車問題，預計可增加63個停車位；張麗善表示，縣府除協助鎮公所針對斗南現有停車場做規畫外，也補助鎮公所進行停五停車場再利用可行性評估，相信對斗南鎮的發展及綠美化都能有所提升。

停四停車場位於斗南鎮南昌路與民生路交叉口，因「耕地三七五減租條例」因素，長年無法推動停車場開闢，斗南鎮長沈暉勛及縣議員蔡東富對於停四停車場改建案大力推動；沈暉勛負責協調國有財產署與土地承租人取得各方共識，蔡東富負責向爭取縣府挹注用地補償費用與相關建置工程經費，讓地方建設可以順利進行。

工務處長汪令堯指出，停四停車場改善工程由縣府自籌700多萬元經費，經多次設計檢討，於2020年3月初決標，預定6月完工。處長也提醒，該處因鄰近市區及火車站旁人口密集處，施工期間會特別要求施工廠商做好保護圍籬，避免工地粉塵瀰漫及隔絕部分噪音，施工期間可能也會有大型施工機具進出，造成部分不便，屆時再請在地居民及用路人見諒。

▲斗南鎮長沈暉勛負責協調國有財產署與土地承租人取得各方共識，縣議員蔡東富負責向爭取縣府挹注用地補償費用與相關建置工程經費，讓地方建設可以順利進行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲即將動工的停四停車場，原本是個水池，常遭人丟棄廢棄物，為維持環境衛生，同時解決市區停車問題，預計可增加63個停車位。（圖／記者蔡佩旻攝）





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