法辦陳家欽不向蘇貞昌報告？徐國勇：因為公文是「密」

▲內政部長徐國勇列席內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

在防疫如火如荼之際，綠營內鬥也燒得風風火火！內政部長徐國勇以拔擢下屬升官涉偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送北檢偵辦。徐國勇30日列席內政委員會備詢，邱顯智詢問為何不跟蘇貞昌報告？徐國勇說，「這個公文是『密』」、「因為這是『密』」。

時代力量立委邱顯智質詢時問到，行政院長蘇貞昌也有說，政風人員不是檢察官也不是司法官，沒有調查權，意思就是說沒有偵查秘密不公開的問題，那部長為什麼不向院長報告？

▲邱顯智質詢徐國勇。（圖／翻攝國會直播頻道）



對此，徐國勇接連表示，「這個公文是『密』」、「因為這是『密』」，並表示調查過程跟報告跟內容他都不知道，「我沒有干涉政風處」，僅是因為要用內政部的名義移送，需要他的簽名，但內容並不清楚。

邱顯智追問，所以結論你不知道？徐國勇說，「結論就是移送這樣」。接著邱繼續問到，後續有傳出「查無不法」的狀況？徐否認，「沒有這個結論」。

面對邱顯智連番追問，徐國勇跳針不斷回答，「我尊重這個政風處的處理」、「尊重法務部司法的處理」、「依法處理」等。邱顯智還說，結論就是你認為不是查無不法，「你認為有不法嫌疑所以你依法告發？」連法務部長都直言「這就是告發」，但徐國勇說，「這是委員你的解讀」。

此答覆引來邱顯智不滿，「部長你現在在閃躲這問題」，用你的官房出去、你也看過。對此，徐國勇說，「我不閃躲，依法處理」，送出去是政風處送，要送到法務部長，「結論不是我在查，是法務部在查，結論法務部還在查，我怎麼認可？」

邱顯智追問，這不是查無不法的話你幹嘛送到北檢？這時徐國勇仍未正面回答，接著兩人互讚對方「大律師」；徐強調，「我沒有辦法作結論，結論是要尊重司法處理」，邱則回，「這回答太詭異」。