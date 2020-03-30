徐國勇首回應陳家欽案：依法處理　「該尊重長官就尊重」　　

▲徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部長徐國勇以拔擢下屬升官涉偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送北檢偵辦，在防疫如火如荼之際，綠營內鬥也燒得風風火火。人事風暴過後，徐國勇30日首度露面列席內政委員會備詢，面對立委詢問陳家欽案，他表示，依法處理就依法處理，「該尊重長官、尊重體制就尊重」；在移送過晚上有跟院長辦公室報告。

立法院內政委員會原訂30日議程，邀請大陸委員會主任委員、海峽交流基金會董事長列席報告；而國民黨立委陳玉珍上周臨時變更列席官員，要求內政部長、警政署長一同列席，以便瞭解國人居家隔離及檢疫的相關作業。

民進黨立委王美惠質詢時就先酸，昨天的飛機可能有載到政治犯回來，「怎麼會請內政部、警政署來這邊？防疫期間可以讓飛機去載政治犯回來也算是很好啦」。王說，剛剛所有立委在講，都說要防疫，但防疫期間該處理的、不對的還是要辦，「剛剛有跟部長講，我們如果有覺得做不對的，該罰就罰、該澄清就澄清」。

▲立委王美惠為內政部長徐國勇加油打氣。（圖／記者楊蕓攝）

對此，徐國勇表示，該依法處理就依法處理，該尊重長官、尊重體制就尊重。王美惠接著提醒，不過下次要改進，未來路會越走越寬，「你因為這件事情可能大家都沒空，忘記跟院長報告，你因為這樣有不對嗎？」徐說，因為這是機密公文，「移送過後我晚上有跟院長辦公室報告，有這件事情」。

至於為何被檢察官退件？徐國勇表示，法務部的事情我不評論，就尊重法務部的職權；至於怎麼退回，他也還沒接到，不知道，就尊重檢察官跟法務職權。

最後，王美惠說，做不對要改進，對的事情要大聲說出來，不管是什麼人，不對就是要處理，未來台灣才會更好。