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董座下台剛好而已…鄭天財批蘇貞昌回應陳家欽案是「兩套標準」

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▲▼內政委員會 部長徐國勇不回答問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

內政部長徐國勇30日在立法院備詢時首度回應陳家欽案，強調「政風處上來的都尊重法律」，但國民黨立委鄭天財質詢時痛批，行政院長蘇貞昌對於日前撤換國營事業董座案，和對於陳家欽案的回應，顯然有兩套標準。

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，涉嫌為了安排自己人升官，教唆部屬偽造文書，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，不過，卻被北檢認為函送內容程序不完備，將全案退回，要內政部政風處自己先查個清楚。

此案讓徐、陳內鬥浮上檯面，成為政壇焦點。蘇貞昌28日表示，「心頭很沉重」，部長把署長移送法辦，這是從來沒有的事，這麼重大的事情，如果部長覺得署長不適任，應該先跟他報告，也可以直接拉下來、調整職務，但過去這段時間以來，都沒有來報告。國民黨上周臨時通知要求徐、陳出席30日的內政委員會備詢，但陳家欽以公務為由向立院請假，徐國勇則在11點時現身立院。

鄭天財質詢時提到，防疫期間，法律沒有假期，他問徐國勇，如果有違法嫌疑是否移送法辦，徐國勇回「依法辦理」，鄭天財表示，這段時間內政部遺送警政署長，徐國勇則重申，「我們尊重法律，政風處上來的，都尊重法律。」

不過，鄭天財接著批評，同樣是在防疫期間，對於沒有違法嫌疑的國營事業董事長撤換掉，稱「撤換幾位董座，下台剛好而已」，然而，蘇對於內政部函送有違法嫌疑的警政署長，卻說「為什麼要這樣亂」，顯然是兩套標準。

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