陳家欽案還壓在北檢　徐國勇：內政部沒有收到退文

▲內政委員會，徐國勇。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

在防疫如火如荼之際，綠營內鬥也燒得風風火火！內政部長徐國勇以拔擢下屬升官涉偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送北檢偵辦。徐國勇30日列席內政委員會備詢，面對立委問及該案，指該案「還在台北地檢署」，並無外界所說的退回一事，徐說，「內政部也沒有收到什麼退文」，自己的立場就是尊重司法，尊重法務部辦理。

國民黨立委林思銘質詢時表示，還是來關心一下政風處移送陳家欽署長的事件，針對昨天媒體的報導，說這案子移送地檢署被地檢署退回，這程序很奇怪，剛才委員在司法法制有詢問法務部長，他說這案子還在台北地檢署，還沒核退？

徐國勇說，「內政部也沒有收到什麼退文」，林思銘追問，所以案子還沒退回吧？徐國勇表示，「我是不曉得，但尊重法務部地檢署的處理」。

律師出身的林思銘表示，我們都是法律人應該要依法行政，台北地底檢署應該，「這個案子如果認為現在防疫的重要性，可以就這案子可以慢一點處理，但是用退回的方式、程序不備，這就很奇怪」。

徐國勇回應，早上來這裡之前有問一下，退文有沒有收到什麼公文，「部裡面是跟我回答沒有，所以我的立場就是尊重司法，這部分就尊重法務部辦理」；林思銘再次追問，「法務部沒有任何公文到內政部？」，徐回應，早上問是沒有。