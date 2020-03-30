上海海洋公園開園10天後重新閉館　東方明珠、金茂大廈臨時關閉

▲上海海昌海洋公園。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

恢復開園僅10日的上海海昌海洋公園昨（29日）宣布，根據新冠肺炎疫情防控工作需要，於3月30日起再次暫停開放，恢復時間另行通知。此外，包括東方明珠、金茂大廈及位於南京路步行街上的杜莎夫人蠟像館等室內知名景點，也因疫情管控，宣布臨時關閉。

▲東方明珠塔等室內景點再度臨時關閉。（圖／記者謝婷婷攝）

《澎湃新聞》報導，閉園56日的上海海昌海洋公園曾於本月20日恢復開放，營業時間為9:30至17:30。不過，上海海昌海洋公園發布訊息稱，接上級部門通知，根據新冠肺炎疫情防控工作需要，今（30日）起再次暫停開放，恢復時間另行通知。

上海海昌海洋公園相關人士透露，重新開園的10天內，海洋公園整體限流，不過，「遊客也並不是很多。」

▲上海南京路步行街上的「杜莎夫人蠟像館」。（圖／翻攝大陸網站）

此外，上海多間於3月上旬起陸續開放的室內遊覽景點都將臨時關閉。包括上海中心、東方明珠、金茂大廈、上海海洋水族館、杜莎夫人蠟像館，以及楓涇古鎮、朱家角古鎮的室內景點部分都自今（30日）起臨時關閉。

▲上海迪士尼度假區。（資料圖／記者曾俊豪攝）

至於上海另一間大型主題樂園迪士尼度假區，仍持續閉園，日前恢復營業的迪士尼小鎮、星願公園及上海迪士尼酒店，目前仍持續對外營業。部分遊客原期待上海迪士尼度假區樂園可以隨著疫情降溫恢復營業，不過，隨著這波新出爐的臨時關閉通知，迪士尼樂園的復歸，還得再等一等。