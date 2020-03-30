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稱「武漢肺炎」慘遭陸出征！台灣漢堡王急刪文正名GG　粉專狂湧「這8字」酸爆

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▲▼漢堡王桃園台茂店。（圖／漢堡王提供）

▲漢堡王因「武漢肺炎」4字引發風波。（資料圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣漢堡王（Burger King）25日於臉書粉專分享防疫促銷方案，內容卻因提及「武漢肺炎」4字遭到陸網友抵制拒吃，大陸漢堡王急忙在29日表態「我們替漢堡王中國台灣地區說聲『對不起！』。」後就有民眾發現該則貼文先是更改為新冠肺炎後直接被下架，接著相關貼文內文全數更改為新冠肺炎，立刻引發台網友8字洗版怒酸「好的，中國武漢肺炎。」慘陷風波。

▲漢堡王台灣粉絲團發文寫道武漢肺炎，引起大陸網友不滿，揚言抵制 。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

請繼續往下閱讀...

▲台灣漢堡王將武漢肺炎改為新冠肺炎，後直接將該貼文下架引發台網友不滿 。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

▲漢堡王台灣粉絲團發文寫道武漢肺炎，引起大陸網友不滿，揚言抵制 。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

漢堡王臉書粉專「BurgerKing漢堡王火烤美味分享團」，本月25日下午1時39分貼出一則防疫促銷方案，PO文首句因大大寫著「武漢肺炎」一詞，引發大陸網友反彈抵制。對此，大陸漢堡王緊急在29日透過微博發出道歉聲明，「我們為漢堡王中國台灣地區不負責任的言論表示憤怒」，更指出已聯繫台灣漢堡王負責人，「嚴厲要求刪除相關損害大家感情的言論，漢堡王台灣地區相關負責人已緊急處理相關資訊，並深表歉意。」

▲▼漢堡王中國發出道歉聲明。（圖／翻攝漢堡王中國微博）

▲漢堡王中國發出道歉聲明。（圖／翻攝漢堡王中國微博）

後就有民眾陸續發現漢堡王將該則貼文下架，且接連的幾則PO文皆改為新冠肺炎，此舉引發台網友大大不滿，紛紛湧進粉絲團以8字洗版怒酸「好的，中國武漢肺炎」，更有人直言「看來你們漢堡王真是不考慮台灣人民的感受」、「不同公司營運那幹嘛要改成新冠肺炎，武漢肺炎就武漢肺炎阿！而且你們賣的是台灣人不是中國人」，風波持續延燒。

對此，漢堡王目前僅表態內部已盡速討論中，今日會給予回應。

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