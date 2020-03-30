保險業淨值比指標4月1日如期上路　顧立雄：5、6月要推新方案

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，立委關注是否鬆綁壽險業不動產報酬率門檻，以及是否允許壽險業股票虧損只認列20%，以鼓勵保險業逢低加碼台股，金管會主委顧立雄今（30）日表示，保險業新的淨值比指標將在4月1日如期上路，儘管全球股市這波回檔，但淨值比會連看二期，真正影響的是今年1至6月（第一期）。

立委林楚茵在財委會質詢時表示，各國大手筆救經濟，對比台灣救市總額占GDP比例甚小，當股市震盪之際，壽險業投資部位很大一部分在海外，今年歷經1、2月後，對壽險業投資部位及淨值衝擊為何？

金管會主委顧立雄表示，目前國外投資達17.8兆元，壽險業投資「債遠高於股票」，且過去放在美元部位較高，比例高達90%，而美元與新台幣的匯率也會影響壽險業資產呈現的評價，因此主要看債與匯率，而受到利率影響很大。

顧立雄指出，對壽險業淨值而言，已有訂定規範不得低於3%，低於2%會有所警示、限期要求改善，但後續會觀察1至6月的表現，尤其在疫情是否延燒至6月後，各國實施寬鬆政策，對壽險業資產品質、資本適足率（RBC）、淨值等指標都會有所關注，到去年12月底，全體壽險業淨值皆已超過3%。

林楚茵進一步詢問，壽險業盼調降投資性不動產報酬率門檻，讓壽險業可進而降租，另外也詢問金管會是否會允許壽險業股票虧損只認20%，鼓勵壽險業進場逢低接台股？

顧立雄說，目前已實施逆景氣循環措施，當股市下跌，風險係數也會跟著往下走，如今風險係數也從約27%降至14%，壽險業手上若有現金部位，沒有說不能進場，如今已有相當程度的調節，也就是效果有所顯現。

立委陳椒華也提及，金管會研議放寬壽險業報酬率門檻，是否會助長壽險業炒房？顧立雄說，這是目前暫行措施，之後仍會回到原來的2.095%，因此壽險業不會為此去興建商辦，目前淨值比平均值為7.2%，與韓國比起來不會較低。

顧立雄會中補充，4月1日將上路的淨值比監理指標，會如期施行，今年1至6月是第一期，同時也要觀察下半年，若二期皆低於3%才會有所影響。

整體來看，顧立雄說，RBC計算方式會審慎考量，由於每家壽險公司不同、差異甚大，預計5、6月會對外宣布因應方案，近期也會檢討責任準備金利率，至於租金部分，則要考量全面性調整，還是針對紓困業者，仍得考量保險業經營健全性，如何研擬要來準備一下。