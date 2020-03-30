「社交距離」再拉大為2公尺！台大：餐桌上打叉、搭電梯、排隊都有方法

▲台大公衛學院院長詹長權表示，根據研究，若人與人之間未保持1公尺以上的社交距離，感染新冠肺炎者可在5到6天傳給2.5個人，但若人與人保持社交距離，便可減少7成5的傳染率。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

COVID-19（新冠肺炎）肆虐全球，台大公共衛生學院今（30日）召開記者會說明，之前提到的「社交距離」再拉大為2公尺，像是德、法、新加坡、香港都已有清楚規範，並呼籲將原本「群聚避免100人以下進行下修到避免10人以上聚會。」

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▲台大公衛學院副院長陳秀熙也補充，針對即將而來的清明連假掃墓，以「避免10人以上群聚」為標準，「為了安全，請大家能忍耐一下。」

台大公衛學院院長詹長權表示，根據研究，若人與人之間未保持1公尺以上的社交距離，感染新冠肺炎者可在5到6天傳給2.5個人，但若人與人保持社交距離，便可減少7成5的傳染率，政府若不做社交距離的控制，一個人一個月可傳給400人；做好控制，一個月只會傳給2個人。

詹長權指出，鑑於各國經驗，為避免台灣進入社區感染，「社交病毒」是關鍵，距離由原本建議的1公尺再拉大為1.5公尺甚至是2公尺，就是手跟手伸開的距離，能有效減緩傳染的可能性。這也是歐美、非洲、東南亞國家紛紛採取的方式。

▲詹長權舉例，像是新加坡餐桌座位上打叉，或是電梯噴顏色的地方才可站人，排隊的話，也要在地上貼好黃色區域，賣場買東西也要有順序，距離拉到2公尺。

詹長權舉例，像是新加坡餐桌座位上打叉，以增加物理性距離方式，強迫人潮減少，或是電梯噴顏色的地方才可站人，排隊的話，也要在地上貼好黃色區域，賣場買東西也要有順序，距離拉到2公尺，德法國、香港、新加坡都有清楚規範，違反者甚至還有「抓去關起來」嚴格處置，建議政府在未爆發前，能汲取相關意見。

▲詹長權說，政府若能提前部署，研擬出相關方式，做好人與人的社交距離，是控制疫情有效方式之一。

詹長權說，政府若能提前部署，研擬出相關方式，做好人與人的社交距離，是控制疫情有效方式之一。若政策真的頒布下來，也呼籲文明社會的國人都要配合，保護自己也保護他人。台大公衛學院副院長陳秀熙也補充，針對即將而來的清明連假掃墓，以「避免10人以上群聚」為標準，「為了安全，請大家能忍耐一下。」