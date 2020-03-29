竹北男去南投露營…「大石頭上刷牙」慘摔！友人驚見他動不了　狂走4hrs求援

▲▼竹北男到南投縣露營，卻在刷牙時從大石頭上摔下，友人徒步4小時求援。（圖／記者張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌、戴若涵／南投報導

南投縣信義鄉地利村28日發生一起事件！一名孔姓男子與另2名友人26日前往卡社溪上游溯溪、露營，孰料，28日上午孔男不慎摔傷，疑似因骨盆受傷疼痛難耐，因此寸步難移，只好等待救護人員到場協助處理。

據了解，孔男26日與另外2名男姓友人到卡社溪上游溯溪、露營，28日上午他在大石頭上刷牙時，疑似不慎摔傷導致骨盆受傷無法移動，只好在現場等待救援。由於事發現場手機沒有訊號，其中一名范姓友人只好沿著溪床，徒步走了4個小時求援，行經巴庫拉斯生態農莊時，見到手機終於有收訊，趕緊報案處理。

警消人員獲報後，隨即召集13名救援人員，並借調溯溪用的吉普車，在下午2時整裝出發，途經崎嶇河床、道路，在傍晚6時許接觸到孔男，經現場作業及評估，決定連夜將傷者用軟式擔架搬運方式撤出，在深夜11時30分終於將孔男順利搬運到林道，轉由救護車接駁至南投醫院救治。

據悉，57歲的孔男是新竹竹北人，經送醫治療後，醫師診斷出他疑似是右髖骨骨折，所幸並無大礙。

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