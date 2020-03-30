各國「社交距離」規範一次看！最嚴新加坡　違者可關6個月、罰款21萬

▲香港規定餐廳每桌不可超過4人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中29日表示，將研議訂「社交距離」規範，相關細節規範，預計近日就會宣布。而各國對於抱持社交距離的規定也不太相同，有的國家對違反者以勸導、罰款為主，而最嚴格的新加坡則祭出重罰，若是違反社交距離規定者，最高可罰新幣1萬元罰款、坐牢6個月。

新加坡

新加坡政府規定，人與人之間若未保持1公尺距離，將面臨最高6個月的監禁，以及新幣1萬元（約新台幣21萬元）的罰款；另外，所有公共場合的體育賽事、展覽、演唱會，或是超過10人以上的聚會都必須取消。

美國

美國總統川普宣布，該國社交距離防疫措施，延長至4月底；紐約市長白思豪（Bill de Blasio）更對此祭出重罰，若不聽警察勸導，執意集會的話，將處以約250至500美元（約台幣7540元至1萬5080元）的罰款。

英國

除了購買基本品、醫療需求與工作之外，須盡量減少外出，外出運動僅限一天一種，例如跑步、走路或騎單車，可以單獨運動，或與家中成員一起。人與人之間必須保持2公尺以上的距離，咖啡廳、酒吧、餐廳、電影院、健身房都必須關閉。而倫敦警察也被賦予強制關閉娛樂場所的權力。

德國

德國目前已禁止2人以上聚會，必須與他人保持至少1.5公尺距離，疫情最嚴重的巴伐利亞州（Bavaria）則宣佈了全城禁足令。所有餐廳一律只提供外帶服務，理髮廳等無法避免近距離接觸的商店，則必須強制關閉。

法國

市民離家外出必須持有官方聲明文件，全國共有超過10萬名警力正在嚴格執行隔離措施，挼違反相關規定，可被處以135歐元（約台幣4500元）。

▲曼谷居民在公車上保持社交距離。（圖／路透）



香港

香港規定須保持1.5公尺以上的距離，所有餐廳的顧客數不可超過座位數的一半，且不能有4人以上同桌，另外健身中心等娛樂場所也都強制關閉，也不允許民眾進行4人以上聚會。違者將處以約9.8萬台幣的罰款，或是監禁6個月。

南韓

南韓「社交距離限制令」規定，各宗教集會場所、室內體育與密閉空間娛樂設施，必須從21日開始關閉15天。

泰國

泰國於26日至4月30日全國實施緊急狀態，容易聚集人群的高風險場所也全數關閉，人與人之間必須保持1公尺的距離，不論銀行還是公家機關的服務櫃檯，也都設有安全距離指標。

澳洲

澳洲政府在3月頒布多項相關禁令，包含限制婚禮人數5人以內、限喪禮人數10人以內、禁止在理髮廳停留超過30分鐘、禁止室內外大型集會活動，請須保持1.5公尺的社交距離，若違反可罰澳幣1000元，嚴重者可能處以監禁。

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