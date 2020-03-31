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西班牙空軍出動「A400M運輸機」赴上海載物資　運輸能力曝光

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▲▼西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資「航程預估33小時」。（圖／翻攝西班牙空軍）

▲西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資。（圖／翻攝西班牙空軍，下同）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19），重災區之一的西班牙由於醫療物資短缺，28日派出一架空軍A400M運輸機前往上海載運醫療物資，飛抵上海後就會立即折返馬德里的空軍基地，為期33小時的超硬航程，也讓人好奇這架運輸機性能。

A400M是一款由空中巴士生產的四渦輪旋槳發動運輸機，於2009年首飛，包括法國、德國、英國、西班牙等7個歐洲國家投入了近200億歐元的研發資金，是歐洲最大的軍事合作項目。

▲▼西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資「航程預估33小時」。（圖／翻攝西班牙空軍）

A400M的必要乘員為3或4人（2名駕駛員、3名操作員以及1名裝卸長），最高速度780km/h，戰術起飛距離980公尺，轉場距離8,710 公里（內建油箱與外掛附油箱加滿且沒有多餘重量的最遠航行距離），載客量可達116名全副武裝的士兵或傘兵，掛載重量37,000 公斤，最大起飛重量，141,000 公斤，單位造價1.36億歐元（折合新台幣45億）。

▲▼西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資「航程預估33小時」。（圖／翻攝西班牙空軍）

西班牙為了對抗新冠肺炎疫情，需要盡快填補醫療物資缺口，西班牙空軍多次出動運輸機前往中國，包括A400M、C-130（Hercules）、C-212、C-295、CN-235等型號的運輸機，主要以運送快篩試劑、口罩、防護服、護目鏡等為主的醫療物資，但是卻也爆出快篩試劑成功率只有30%的爭議，中方緊急展開調查，發現販賣產品給西班牙的「易瑞生物」根本沒有國家藥品監督管理局販售相關產品的執照。

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