差一天閃掉回溯採檢！他「4度就醫」才確診　身分竟是實踐大學師...接觸鏈出爐

▲實踐大學師返台閃過了回溯採檢，就醫4次才確診。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者許凱彰／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，近2周增加不少境外移入的案例，截至30日台灣總確診人數達到306人。一名3月初從美國返台的男子，回台4天就發病，在第4次就醫後，30日才確診為新冠肺炎。據了解，該案為3月2日自美國自由行返台，因為當時美國的旅遊疫情等級還尚未達標，所以不需要進行居家檢疫，也不在之後回溯採檢的範圍之內。

中央流行疫情指揮中心在30日公布國內新增8例新冠肺炎確診案例，總確診人數上修至306人。其中值得關注的是，一名從美國自由行返台的實踐大學兼任教師（案301），3月2日落地，在6日發病，先是到了診所就診，前後出現咳嗽、發燒、頭痛、氣喘以及肺炎等症狀。

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據悉，該名實踐大學的兼任教師在出次就診後，仍然有症狀產生，15日第二次就醫，25日第三次就醫，至28日第四次就醫時才通報確診。

▲中央流行疫情中心目前公布確診306例，死亡5例。（資料照／記者林敬旻攝）

由於台灣是在13日將美國3州（華盛頓州、紐約州、加州）的旅遊疫情等級升至第二級；18日才將美國全境、加拿大等國家升級至第三級，同時回溯採檢3日至14日入境的曾經就醫病患，無採檢者也需要進行自主健康管理。而該名實踐大學兼任教師是2日入境回台，剛好沒有匡列到，巧合錯過了回溯採檢。

該案目前已經掌握親友、師生等密切接觸者，在30日晚間已更新接觸者匡列43人，其中21人居家隔離包含10名師生（1名老師與9名學生），其餘22人需自主健康管理。

對此，校方指出，該案兼任老師一周到校2次，來校上課期間皆配戴口罩，目前該組的9位同學及一位老師雖無症狀，也已返回家中居家隔離14天，不到校上班上課；另外，經疾管署、台北市衛生局於30日來校指導，上課區域通風良好，擴散風險極低，30日起學校也會進行全校大消毒。

▼實踐大學目前針對全校進行徹底消毒。（圖／記者呂佳賢攝）