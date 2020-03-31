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殺女友被判無期！前科男關14年狂懺悔獲「減刑9次」　剛出獄1年又殺人

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▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲北京一名男子不滿被提醒戴口罩，氣得把一名老翁打到重傷慘死。（示意圖與本文無關／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸北京市日前發生一起殺人案，一名郭姓男子在排隊買東西時，被旁邊一名老翁提醒「戴好口罩」，他就當場暴怒將老翁活活打死。消息曝光後引發大陸社會關注，有媒體發現郭男其實是一名前科犯，2004年因為殺害女友入獄，經多次減刑後，2019年7月才獲釋，不料出獄不到1年，又犯下殺人命案。

綜合大陸媒體報導，郭男14日在北京市某超商買東西時脫下口罩，被旁邊72歲段姓老翁勸告應遵守規定「戴好口罩」，不料他聽完勸告後當場暴怒，先是大力的將老翁推倒在地，接著朝對方的頭、頸部位連續狂毆，造成老翁顱腦損傷傷重不治。

消息曝光後引發大陸社會關注，有媒體發現郭男其實是擁有殺人前科，2004年犯下轟動大陸一時的「北工大女生殺人案」，2005年被法院判處「無期徒刑」後正式入監服刑，坐牢期間因為表現良好，加上他有自首情節、積極賠償、受害家屬原諒等情況，陸續減刑9次後，2019年7月獲釋。

不料郭男出獄不到1年，竟然因為被提醒戴口罩，就再次犯下殺人命案，讓當初替他辯護的錢列陽律師非常心痛。錢列陽律師表示，「很痛苦，當年我救了他一命，最後讓他第2次危害社會，唉」、「當年還覺得辯護很成功，（現在讓我）心裡很不舒服。」

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