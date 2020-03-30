LIVE／徐國勇移送警政署長後首度露面　陳家欽請假閃同台

▲內政部長徐國勇（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

內政部長徐國勇以警政署長陳家欽拔擢下屬升官的人事案涉嫌偽造文書為由，函送北檢偵辦，在27日消息曝光後，除了蘇貞昌在週末出面受訪時表達不滿外，徐國勇跟陳家欽兩人幾乎神隱。國民黨眼見蘇內閣出現人事風暴後，臨時通知要求徐、陳出席30日的內政委員會備詢，但陳家欽以公務為由向立院請假，閃過同台備詢，而徐國勇則選擇親自面對，預定上午11時左右現身立院。《ETtoday新聞雲》現場直播。

立法院內政委員會原訂30日議程，邀請大陸委員會主任委員、海峽交流基金會董事長列席報告；而國民黨立委陳玉珍上周臨時變更列席官員，要求內政部長、警政署長一同列席，以便瞭解國人居家隔離及檢疫的相關作業。

不過，陳家欽因參加警察春祭為由，已向內政委員會請假，徐國勇則預定在11時左右至委員會備詢，雙方確定不會同台。

根據內政部函送陳家欽等5人的一份28頁檢舉文件指出，陳家欽便宜行事，不僅讓3位秘書僅憑一紙公文獲取刑事局資歷，未實際任職，還藉此將3人欽點徵調為2線4星專員，全程歷時僅2個月，引起警界軒然大波。

檢舉文件內容提到，過去歷任署長任用秘書時，都會讓人選有地方、中央資歷，再徵調回署內任職，以此培養具備地方、中央視野，有高度、廣度的警察幹部。反觀現任署長陳家欽借調不當、未依制度陞遷，已經破壞警界公開的升遷制度，竟還要牽拖兩位前署長下水，史無前例。

以王卓鈞的2名秘書周煥興、廖材楨為例，當時2人是在台北市警局服務，早已2線3星多年，後來為了支援署長室，雖平調至刑事局佔缺，但仍分別歷練整整2年、3年，累積足夠資歷後，才受徵調為署長辦公室3線1星秘書。

至於陳國恩的秘書甘炎民，也是歷練3任分局長職務後，才借調到署長辦公室；另一位秘書陳松春亦是如此，原任新北市警局2線3星職務，本來就有資訊專長，後通過2015年7月公開薦任測驗，合理升職。

如今陳家欽署長辦公室秘書吳正傑、渠正慈、王文助3人本來就是警政署本部的2線3星警官，只是將職缺挪到刑事局「佔缺」，未實際到職，竟捏造不實職務報告，佯稱「職務歷練」。不久後，警政署又發文「全國海選」署長辦公室2線4星專員，3人再由陳家欽「選中」，全程僅短短2個月，這難道不是集體串通合謀，做出人事假異動嗎

另外，有舉報人在檢舉文件中指出，，吳正傑、渠正慈、王文助3人按正常程序，在警政署當年度陞職2線4星備取排名分別是第60名、第66名、第72名，至少需再等候5到6年，現在卻因為「真欽點，假海選」得到晉升，不僅排除了原先要晉升的前三名同僚，讓等待陞遷2線3星的員警看不到希望，甚至拔階調降回鄉擔任2線1星基層巡官，可謂聞所未聞，掀起警界大反彈。

「陳家欽的秘書們撰寫不實職務報告，申請調任刑事局，獲警政署准許調派並發布，但警政署又行文刑事局，要求讓3人支援署長辦公室工作，這不是矛盾嗎？不構成詐欺嗎？而陳家欽、人事主任張淑芳及秘書3人是否事前有所謀議？或明示通謀？」

舉報人認為，在長官辦公室雖然工作辛苦繁忙，但功獎也相較其他業務單位多，必然縮短升遷等待的時間。過去，署長等長官辦公室的秘書們大多都是循序漸進，前署長陳國恩更還讓秘書去歷練警界視為重要的分局長職務，時間至少2年；如今陳家欽讓秘書們長伴左右，僅透過一紙公文調動又破格升職，速度之快，「兩位署長栽培秘書的作法，高下立判。」

對於陳家欽等5人被內政部移送北檢偵辦，警政署27日發聲明指出，相關人事作業均依人事法令，並列舉前兩任署長王卓鈞、陳國恩調動秘書為例，強調絕無不法。

而蘇貞昌在28日時則是回應指出，台灣此時此刻疫情嚴峻，他不理解內政部為何要帶頭這樣亂，而國人同胞一定看不懂為何要這樣亂，也不樂見這樣的情況。為此，他前一天已經約見陳家欽，叮囑對方堅守崗位，好好帶領7萬警察同仁作好防疫跟治安工作，並靜待司法程序來釐清對錯。

▲蘇貞昌28日表示，疫情當前，不解內政部「為何帶頭這樣亂」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲警政署長陳家欽。（圖／記者陳豐德翻攝）

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