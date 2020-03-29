直擊／雨衣當防護衣夜宿機場！2娃爸談「類包機人生」...一度想放棄

▲滯留湖北民眾抵達上海浦東機場。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北—上海報導

滯留湖北400位台灣民眾近2日上路，趕搭華航29、30日晚定點定時「類包機」返台，過程中不少人遇到當地班機取消、暴雨，折騰10多個小時才陸續抵達上海，又只能睡在機場，一名帶著兩個孩子，穿著紅色輕便雨衣做防護的爸爸坦言，剛開始真的「一度想放棄」，但都等了兩個多月，為了回家多苦都值得。

A先生表示，他算是好運的，遇到好心司機願意載他和兩個孩子來上海，「不然我原本也想放棄」，因為湖北到上海車程共要1000公里以上，耗時相當久，怕身體狀況出問題，搭飛機、火車的話可能有群聚感染風險，只是工作、家人都在台灣，很感謝各界的協助，讓他們有機會回家。

▲▼滯留湖北民眾有人搭火車，有人一起包車，或共同搭乘客運前往上海。

另一名劉小姐就沒有那麼幸運，首先她家住湖北省西南部，沒有找到同伴一起包車，原想到鄰近的重慶搭機前往上海，但遇到班機取消，因此臨時改搭火車前往上海，希望能趕上最晚一班30日的包機。

湖北台胞返鄉救援會會長徐正文也透露，有一組台灣人要從湖南搭飛機前往上海，但因為小孩只有紙本健康證明，沒有數位健康碼，目前還在協調當中。

值得注意的是，也有黃岡、孝感市等地的台灣人因數量較多，由台辦、台協等協調下幫助包下省際客運，在做好體溫量測、帶口罩，並都有做病毒核酸檢測之下一起乘車前往上海。雖然28日、29日湖北省多地下起大雨，有人還反映「路上都結冰了」，但也順利陸續抵達上海浦東。





▲▼民眾夜宿上海浦東機場。

民眾坦言，他們有人28日深夜就抵達上海浦東機場，但因為無法入住當地旅館，選擇夜宿機場，不少人拿輕便雨衣作為防護，也看到有人身著防護服，「機場內除了長椅上的台灣人，算是相當冷清，但可以遮風避雨。」

中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元28日指出，班機的準備已於28日上午就緒，中間另有枝節，會隨時因應。此次航班中，每班上都有4名護理人員作為機組員上飛機，且因屬正常航班，不會有前一波包機，機組員要下機入境的問題。

據了解，此次第三批29、30日華航兩架次「類包機」，預計各載回約200名，共約400位滯留湖北台灣人，海基會要求於當天下午四時前抵達機場，除發燒者不得登機，落地後將立即受檢疫，並安排至檢疫所進行14天隔離，全程按照中央流行疫情指揮中心規定執行，並視情況由指揮中心決定，是否執行下一批航班。

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