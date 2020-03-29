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等待29年不再爬樓梯！饒慶鈴兑現承諾　新港漁會大樓電梯啓用

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▲▼台東新港區漁會大樓新設電梯啓用，縣長饒慶鈴出席揭幕典禮並試乘。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東新港區漁會大樓新設電梯啓用，縣長饒慶鈴出席揭幕典禮並試乘。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

興建於民國2001年外觀為大船的台東縣新港區漁會大樓， 29年來大樓沒電梯，造成漁會同仁及洽公民眾極大不便，縣長饒慶鈴在擔任議長時即承諾協助增設電梯，就任後也指示農業處編列經費及向中央爭取，漁會也配合部份款額，共計507萬元興建新穎的電梯，終於在27日啟用，漁會特別邀請縣長前往揭幕，漁會同仁也向縣長表達謝意。

▲▼台東新港區漁會大樓新設電梯啓用，縣長饒慶鈴出席揭幕典禮並試乘。（圖／台東縣政府提供，下同）

啓用典禮當天下午東海岸瞬間雨勢大，不過，新港區漁會仍準時於2點30分舉行啟用典禮，漁會理事長李隆榮特別代表漁會同仁及會員表示感謝，並說：「今天這座電梯的啟用，對於同仁未來上班，以及漁民或民眾洽公將更為方便，不用再爬樓梯了」。

▲▼台東新港區漁會大樓新設電梯啓用，縣長饒慶鈴出席揭幕典禮並試乘。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼等待29年的嶄新電梯將為辦公同仁及洽公民衆帶來相當的方便。

2001年新港區漁會有了全新的辦公大樓，而且還是漁船造型的漁業大樓，當年還開創了「旗魚季」，這個嘉年華活動，有著「歡喜入厝」及旗魚豐收的雙重意義；但是4樓高的大樓，當初卻沒有電梯的規劃。隨著漁民人口逐漸老齡化，加上時代變遷，漁工人力欠缺，常常需要辦理外籍漁工的相關資料，可是辦公室及會議室的規劃卻在4樓，讓洽公視為畏途，對於殘障人士更是望樓興嘆。

▲▼台東新港區漁會大樓新設電梯啓用，縣長饒慶鈴出席揭幕典禮並試乘。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴指出，2年前她還擔任議長時，就跟在地的縣議員許進榮討論，也實際到現場勘查，要盡快幫漁會大樓安裝電梯，方便大家上下樓；上任縣長後，她在去年初提計畫爭取經費時，特別匡列這筆地方的縣配合款162萬元，並向漁業署爭取到經費，也是162萬元，加上漁會的自籌款183萬元，總計507萬元，在去年10月終於順利招標，今天落成啟用，她再忙都一定要來道賀，也恭喜新港區漁會．真好行！

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