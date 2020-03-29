鼓勵參與公共事務圓夢！饒慶鈴與部落青年圍火輕鬆對談

▲台東縣長饒慶鈴親自出席與部落青年圍火座談。（圖台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府今年將分別在南迴線、縱谷線、海岸線及市區辦理4場「ringu to kapah a malaholol部落青年圍火事務座談會」，第一場次於29日在南迴線舉行，縣長饒慶鈴特別率原民處長方銘總與科長等主管與會，希望以輕鬆對話的方式，聽取部落青年意見，並回應青年提問與建議，並支持部落青年圓夢。

座談會今天下午3點在金峰鄉正興村sinapayan青年工作站辦理，邀請台東縣內各部落18歲以上40歲以下部落青年參與，包含部落傳統青年組織、教會青年團契、青年社團、人民團體或表演團隊，打破既有會議形式，選在部落青年聚集的空間，討論部落發展與願景，廣泛蒐集建議事項，由下而上產生共識，推出政策措施。

▲▼座談會邀請台東縣內各部落18歲以上40歲以下部落青年參與。

饒慶鈴縣長表示，很高興在青年節午後，和朝氣十足的部落青年一起共度。座談會，取名「青年圍火」，對應著傳統上部落討論公共事務時，總是圍坐在一起，「圍火」也象徵團結，直接聽取部落青年的想法，更草根、更實際地支持部落青年圓夢。



選在「正興村sinapayan青年工作站」一起圍火，因工作站本身就是一個圓夢基地，從2018年至2019年參與台東縣「再造山海部落新美學」計畫，逐步完成硬體及週邊環境，增加部落旅遊服務、文化推廣及傳承的能量及空間。茶點更是由參與「部落食尚計畫」的「力卡咖啡」及「金宿」結合部落產業提供的創意料理，青年力量的展現就在生活當中。

原住民族行政處方銘總處長指出，「再造山海部落新美學計畫」及「部落食尚計畫」，協助部落改善週邊環境及硬體設施，增加部落旅遊服務、文化推廣及傳承的能量及空間，更開設專業課程供族人報名參加，積極培育部落青年。座談會是希望未來縣府推動原住民族政策，符合部落青年的需求與願景，讓政府作為青年強力的靠山。

座談會空間布置、餐點提供到防疫管理皆由部落青年一手包辦，十足展現部落的活力與生氣。

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