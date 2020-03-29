花蓮各界慶祝329青年節　59名優秀青年接受表揚

▲今年花蓮全縣有59名優秀青年接受表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣各界29日在花蓮縣政府大禮堂隆重舉辦「109年青年節優秀青年表揚大會」，縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁皆出席頒獎典禮。縣長徐榛蔚頒獎表揚來自社會、大專院校、高國中等59位優秀青年，肯定受獎青年們在職業與學校生涯中，樂於服務人群、積極熱心公益，成為縣民的表率。

立法委員傅崐萁期勉在座的優秀青年學子，「努力不一定會成功，但不努力絕對不會成功」，確立目標，不受任何人影響，努力做到最好，未來幫助國家社會，並為家鄉花蓮發光發熱。傅立委更呼籲，新冠病毒疫情日益嚴峻，民眾要按週購置口罩備用，防疫期間需要大家共同努力，勤洗手、戴口罩，守護自身和家人的健康。

▲縣長徐榛蔚期勉青年創造生命最大價值。

「時代考驗青年，青年創造時代」，徐榛蔚表示，認真過每一天，扮演好自身的角色，今日的收穫，必將成為生命中智慧的積累，皆能對自己的生命、家庭、社會、乃至於國家，有卓著的貢獻，並強調「道德倫理思想常在我心，而身體力行之」，絕對是人生中最重要的依循基礎。

徐榛蔚也說，國家的進步、政策的推動、福利的造就，都需要大家共同參與，才能符合大眾的期待，感謝花蓮縣真善美協會與救國團花蓮縣團務指導委會志工們的用心承辦，讓大家在青年節齊聚一堂，希望每個人都能感恩、惜福，在短暫的人生當中，創造生命的最大價值，更期許能將這份榮耀成為花蓮各界的表率，躍向國際。

今日與會貴賓有立法委員傅崐萁、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣政府副秘書長兼社會處處長張逸華、青年發展中心執行長明良臻、執行長傅廷暐、救國團總幹事曾祈勝、指導委員李詩雲、施火秋、四維高中校長蔡忠和、海星高中校長孔令堅、花蓮特殊教育學校校長宋秉錕、豐濱國中校長施淑娟、化仁國中校長梁仲志等人到場祝賀。

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