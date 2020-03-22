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全國唯一108層劍天梯法壇！北天宮玄天上帝聖誕　徐榛蔚夫婦上香慶壽

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▲▼縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁前往北天宮上香慶壽祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁前往北天宮上香慶壽祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉北天宮22日為主神北極玄天上帝舉辦慶壽大典，縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁在鄉長游淑貞陪同下，上香祈福，祈求花蓮國泰民安、風調雨順、縣運昌隆、物阜民豐、百業興旺、鄉親平安吉祥。

縣長徐榛蔚表示，新冠肺炎疫情持續延燒，造成民眾人心惶惶，期望藉由宗教的力量撫慰與安定人心，讓各行各業都能事事順利，鄉親安居樂業；也特別提醒民眾，防疫期間務必要做好防疫措施，使用肥皂勤洗手，如有任何感冒症狀應立即戴上口罩，做好自主管理，保護自己就是保護他人；也希望鄉親能夠配合政府防疫政策，避免非必要之出國旅遊及外出行程，如需出門也應作好殺菌、消毒措施。

▲▼縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁前往北天宮上香慶壽祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

位於吉安鄉的北天宮已成立二十餘年，奉祀玄天上帝，擁有全國最高的108層劍梯，高33.2公尺、約10層樓高，也是全國唯一以劍為梯的天梯法壇，傳承道教文化歷史，而北天宮每年定期舉辦的108層劍梯之祈安賜福大法會也是一大特色熱門活動，祭祀天地、為花蓮消災祈福。

108層劍梯都是鋒利的鐵劍，劍上包符紙、抹黃油，參加者必須背著裝有符籙、法器的背包，雙腳過水、踩鹽巴後爬劍梯，到達頂端，為避免發生意外，法會一旁都有專業救援人員給予即時的協助。現場除108層劍梯外，還有供民眾體驗的12層劍梯，讓民眾一同參與。

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