新冠衝擊！花蓮農漁業談紓困　徐榛蔚：儘速向中央提出申請

▲會議中就各級農漁會代表提出的農產業紓困需求，進行意見交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎衝擊全球也持續漫延中，嚴重影響花蓮縣農漁產業生計，花蓮縣政府於27日召開「受嚴重特殊性肺炎影響農產業相關振興措施座談會」，會議由縣長徐榛蔚親自主持，縣府農業處羅文龍處長及各科科長列席與會，傾聽花蓮縣各級農漁會代表提出的農產業紓困需求，雙方並進行意見交流，討論熱絡。

依據中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興案，農委會特別編列35.6億元辦理農漁畜產品產銷調節拓銷、農漁業者紓困利息補貼及專案補助等紓困計畫，減輕農漁民及相關團體負擔，會議中花蓮縣各農漁會與會代表紛紛陳情，農糧業、養殖漁業、畜牧產業、毛豬、種鴨產業、休閒農業、休閒農場等，因受疫情影響，各產業苦不堪言，縣長徐榛蔚裁示，縣府將依據農委會編列之地方政府補助費用研擬提案計畫送中央主管機關審核，亦請各農漁會依據「受嚴重特殊傳染性肺炎影響農產業相關振興措施」盡速向相關主管機關提出申請計畫案，除了能夠盡快照顧到農漁業者的生活之外，也能達到緩解疫情的效果。

▲縣長徐榛蔚裁示，盡速向相關主管機關提出申請計畫案，除了照顧到農漁業者的生活，也達到緩解疫情的效果。

徐榛蔚縣長接著表示，花蓮縣因受疫情衝擊，農特產業首當其衝，現在已經進入百業待興的狀態，花蓮縣政府已加快腳步向中央相關主管單位提送紓困計畫申請書，並呼籲在場的農漁會代表們能與政府共同協助小農及漁民度過這段時期，縣府亦將積極輔導業者，讓花蓮的產業發展能夠早日恢復昔日光景。

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