再走3分鐘就到了…網咖19歲員工「上班途中遭捅」慘死！姊見他躺血泊中崩潰

▲蘇男持刀捅死19歲網咖店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名19歲的劉姓男子28日凌晨準備到網咖上大夜班，孰料，路上卻遭35歲蘇男持刀猛捅身亡，原先傳出為網咖常客的蘇男是借錢不成殺人，但警方發現劉男身上的錢財都沒遺失，懷疑案情不單純，要進一步調查釐清。而命案現場距網咖僅3分鐘路程，死訊讓劉男家屬感到相當悲痛。

根據警方調查，無業的蘇男平日遊手好閒、個性孤僻，長達5年的時間幾乎都以網咖為家，缺錢時會打電話請家人送錢來網咖，近期蘇男父母疑似決定切斷金源，沒錢花用的他只好四處借錢。

▲蘇男換下沾有血跡的衣物，再到警局自首。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事後蘇男換下沾有血跡的衣物，到警局自首，還得意洋洋地向警方表示，「我是熟客喔」。他供稱，因為想向劉男借錢，才會到距離網咖僅200公尺，約走路3分鐘路程的事發地點，借錢不成一時衝動才會持刀猛刺劉男，導致對方心臟、肺臟撕裂傷，到院前已無生命跡象，經搶救後仍不幸宣告不治。

但檢警查出，案發前蘇男曾在網咖附近蹲守1個多小時，殺人後也沒有搶走劉男的手機、皮包，他的犯案動機仍有待進一步調查釐清。

同在網咖上班的劉男姊姊表示，弟弟平時上班準時，當天突然沒有出現，讓她感到相當擔心，因此騎車外出尋找，沒想到發現弟弟躺在路邊，倒臥血泊中，讓她無法接受，淚吐「他人生才剛要開始，就被你一刀摧毀」；劉男阿嬤則崩潰，「你要我們怎麼能夠接受？」

▲劉男阿嬤得知孫子死訊，相當難以接受。（圖／翻攝東森新聞）

檢察官認為，蘇男涉有刑法第332條第1項之強盜殺人罪嫌，為死刑、無期徒刑之重罪，且有逃亡、湮滅證據之虞，依殺人罪嫌移審桃園地院，並向法院聲請羈押。

桃園地院法官28日晚間審訊後，以蘇男涉犯刑法殺人罪嫌重大，且沒有固定住居所且家人均無法聯絡，顯有逃亡之虞，另被告隨機犯強盜罪，有事實認為有反覆實施同一犯罪之餘，固有羈押之必要應予羈押，但未禁見。

▲案發地點僅距劉男上班的網咖3分鐘路程。（圖／記者沈繼昌攝）

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