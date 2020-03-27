防疫森呼吸　歐都納「眾植希望 ‧ 森日美好」為地球種新希望

▲▼歐都納公司結合日月潭風景區管理處等單位，在向山遊客中心旁，舉行「 眾植希望 ‧ 森日美好」防疫森呼吸，為地球種下新希望植樹活動。（圖／日管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎防疫期間，盡量避免於密閉空間群聚活動，越來越多人選擇走向戶外山林，欣賞綠意的同時，還能大口深呼吸。歐都納45周年慶，結合南投林管處及日月潭風管處、青年活動中心，27日在日月潭向山遊客中心附近，舉行「2020眾植希望‧森日美好」聯合植樹活動，

今年適逢歐都納45周年，以愛地球，守護環境為出發，結合林務局南投林區管理處、日月潭國家風景區管理處、日月潭青年活動中心共同辦理聯合植樹活動，希望能以自身行動投入植樹山林復育，營造良好生態環境，讓山林永續，一同種植希望，一起健康森呼吸，讓山林永存。

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植樹活動由主辦單位，歐都納股份有限公司創辦人程育才與程鯤董事長、日管處洪維新處長、日月潭青年活動中心王瑞德主委主持，南投林區管理處張獻仁副處長帶來苗木，邀請全球知名台灣零碳髮妝品牌歐萊德股份有限公司董事長葛望平，南投縣創新創業協會理事長吳孟育與楊國珍前理事長，彰化縣創新創業協會理事長陳衫銘偕會友共同響應。

當天南投縣魚池鄉鄉長劉啟帆、南投縣大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢、大埔里地區觀光發展協會理事長廖嘉展、南投縣日月潭形象商圈發展協會黃瀚賢副理事長及黃禹諺總幹事也來到現場，一起植樹為春天添綠意，並以實際行動守護環境愛地球。

日管處處長洪維新表示，全球疫情緊張氛圍，讓大家神情焦慮，防疫期間民眾可選擇到空曠的戶外走走增加防疫能力，自然呼吸新鮮空氣，日月潭地域廣闊，非常歡迎民眾來日月潭森呼吸。

2020年為台灣「脊梁山脈旅遊年」，日月潭地區在下半年將推動一系列以日月潭知名貓?? 山、後尖山、水社大山等郊山為主軸的郊山生態遊程，並規劃豐富的登山健行活動，希望能以全新視野與角度，帶您體驗不一樣的日月潭，看見更精采的明潭風光，留下日月潭在地旅遊美麗的回憶。