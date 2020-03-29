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遭猛刺頸部3刀…運將「後面熱熱」鮮血狂流！他曝行凶原因：我想進監獄躲債

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▲ 失業2男結夥打劫運將持刀刺頸 瑞芳警24小時內速逮2嫌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼新北黃男持刀猛刺運將3刀，在警詢時稱，「想進監獄躲債」才會犯案。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／基隆報導

新北市一名黃姓男子在警詢時供稱，因欠下300萬元的債務，想要「進監獄躲債」，所以在2019年初搭上一輛計程車，要求運將停在路邊，趁著對方不注意時，拔出預藏的刀子猛刺運將3刀，導致運將當場鮮血狂流，所幸就醫後撿回一命。法院審理後，判黃男有期徒刑8年，可上訴。

判決指出，黃男2019年1月10日晚間8時許，先傳訊息聯絡林姓友人，討論接應、協助逃亡的相關事宜，接著11日凌晨他到新北市瑞芳火車站前搭計程車，並向張姓運將表示要去雙溪火車站，行經瑞芳侯牡公路時，黃男突然說要上廁所，要求運將靠邊停車。

黃男見計程車停妥後，竟拔出一把野外求生刀朝運將右頸、肩部猛刺3下，見血跡噴濺到外套，當場嚇壞落跑，並將犯案用的刀具丟到路旁溪中，在林男的協助下返回租屋處躲藏。

▲ 失業2男結夥打劫運將持刀刺頸 瑞芳警24小時內速逮2嫌。（圖／記者郭世賢翻攝）

運將遭刺後，感覺後面熱熱的流血，忍痛開車到警局報案，警方一見他血流如注，趕緊送他到醫院救治，治療期間醫院還一度發出病危通知單，所幸經搶救後保住性命，但右肩、頸部共有17公分刀傷，合併多處肌肉神經損傷。

警方獲報後，調閱沿途監視器，掌握黃男、林男的逃逸路線，循線將人逮回。黃男在警詢、偵訊、法院初次審理時供稱，因為積欠300多萬元債務，無力償還，為了躲避債主追討，才會異想天開要用犯刑事案件來換取入監服刑。

黃男最後翻供，稱自己因為有欠債受雇於暴力討債集團。但基隆地方法院卻發現，黃男完全不知道運將欠下什麼債、金額是多少，且犯案經過不合乎常理，無法確定他的犯案動機，最後依殺人未遂罪判他有期徒刑8年，全案仍可上訴。

▲ 失業2男結夥打劫運將持刀刺頸 瑞芳警24小時內速逮2嫌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 黃男見鮮血噴濺到外套上嚇壞。（圖／ETtoday資料照）

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