好賭不怕死！警查獲職業賭場　賭客全都「無罩上陣」激烈廝殺

▲▼南投縣警察局草屯分局，破獲隱藏在閒置工廠內的職業賭場。（圖／記者張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情不斷升溫，政府呼籲減少群聚活動，降低感染風險。流竄中彰投區域職業賭場，卻趁公務機關忙於防疫期間越發猖獗。警查獲這處「推筒仔」職業賭場，赫然發現在場30名賭客及莊家，竟沒有人戴口罩，讓警方不禁感嘆，真是賭性堅強，不怕死。

南投草屯警分局獲報，草屯鎮石川里一帶的閒置工廠，暗中開設「推筒仔」職業賭場，新光警派出所循線追查屬實，俟時機成熟破獲這處職業賭場，帶回警局詢問後，將莊家、賭客依賭博罪嫌移送。

警方逮捕主持人、莊家、現場工作人員及賭客近30人，查扣現金賭資22萬餘元。這處職業賭場，為躲避警方查緝，賭場首腦夥同共犯數人縝密規劃、細緻分工，除在賭場各出入口及周邊裝設監視器，更派專車接送賭客隱蔽行蹤，於賭博期間還派有4、5輛「叫水」（放哨）在周邊地區「巡邏」，即時監控警方行動。

警方到達現場發現，不到20坪狹窄鐵皮屋內，竟擠了將近30人下注賭博。密室裡空氣不僅無法流通，賭客們抽菸、嚼檳榔，更讓賭桌旁籠罩一層煙霧，一群人圍成一圈，有恃無恐地押注、開牌，卻完全沒人戴口罩，正值疫情嚴峻時期，讓警方不禁感嘆，賭性堅強不怕死。

草屯警分局長鄭有益呼籲，防疫關鍵期間請民眾潔身自愛，儘可能避免群聚活動，另警方偵查犯罪能量，並不會因為疫情而減弱，不要趁此期間聚眾從事非法行為，違法賭博傷錢更傷身，尤其賭博十賭九輸，輕者金錢損失，重者傾家蕩產、妻離子散，民眾千萬不要投機取巧，貪圖小利而賭博，則可遠離禍害。

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