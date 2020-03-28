「28頁檢舉信」揭陳家欽案內幕！部長送辦署長　蘇貞昌怒了

▲內政部長徐國勇（左）將警政署長陳家欽（右）送辦。（圖／資料照）

記者柯沛辰／台北報導

內政部長徐國勇以涉偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送法辦，引發行政院長蘇貞昌不滿，質疑內政部「帶頭作亂」。警政署27日發聲明指出，相關人事作業均依人事法令，並列舉前兩任署長王卓鈞、陳國恩調動秘書為例，強調絕無不法。不過，一份28頁檢舉信指控陳家欽便宜行事，不僅讓3位秘書僅憑一紙公文獲取刑事局資歷，未實際任職，還藉此將3人欽點徵調為2線4星專員，全程歷時僅2個月，引起警界軒然大波。

蘇貞昌28日視察台酒公司，在接受媒體聯訪時表示，這件事情讓他心情很沉重，因為過去從未發生過「部長把署長送辦」，如果內政部覺得陳家欽不適任，應該先來告知他，讓他來做職務調動，「但這起事件從未告知我」

蘇貞昌透露，陳家欽被函送後，內政部先是通知「因為忙，所以未向院長報告」，但隔天又傳簡訊解釋「擔心重蹈檢察總長黃世銘洩密案覆轍」，所以未向上級報告。但他特別找了政委、法律專家羅秉成諮詢，這件事無關偵查不公開。沒想到內政部27日發出的聲明又變成「政風一條鞭」，已是三度改口。

蘇貞昌批評，台灣此時此刻疫情嚴峻，他不理解內政部為何要帶頭這樣亂，而國人同胞一定看不懂為何要這樣亂，也不樂見這樣的情況。為此，他前一天已經約見陳家欽，叮囑對方堅守崗位，好好帶領7萬警察同仁作好防疫跟治安工作，並靜待司法程序來釐清對錯。

▲蘇貞昌28日表示，疫情當前，不解內政部「為何帶頭這樣亂」。（圖／記者鄧木卿攝）

有知情人士透露28頁檢舉信內容，過去歷任署長任用秘書時，都會讓人選有地方、中央資歷，再徵調回署內任職，以此培養具備地方、中央視野，有高度、廣度的警察幹部。反觀現任署長陳家欽借調不當、未依制度陞遷，已經破壞警界公開的升遷制度，竟還要牽拖兩位前署長下水，史無前例。

知情人士以王卓鈞的2名秘書周煥興、廖材楨為例，指當時2人是在台北市警局服務，早已2線3星多年，後來為了支援署長室，雖平調至刑事局佔缺，但仍分別歷練整整2年、3年，累積足夠資歷後，才受徵調為署長辦公室3線1星秘書。

至於陳國恩的秘書甘炎民，也是歷練3任分局長職務後，才借調到署長辦公室；另一位秘書陳松春亦是如此，原任新北市警局2線3星職務，本來就有資訊專長，後通過2015年7月公開薦任測驗，合理升職。

如今陳家欽署長辦公室秘書吳正傑、渠正慈、王文助3人本來就是警政署本部的2線3星警官，只是將職缺挪到刑事局「佔缺」，未實際到職，竟捏造不實職務報告，佯稱「職務歷練」。不久後，警政署又發文「全國海選」署長辦公室2線4星專員，3人再由陳家欽「選中」，全程僅短短2個月，這難道不是集體串通合謀，做出人事假異動嗎？

▲警政署長陳家欽。（圖／記者陳豐德翻攝）

知情人士表示，吳正傑、渠正慈、王文助3人按正常程序，在警政署當年度陞職2線4星備取排名分別是第60名、第66名、第72名，至少需再等候5到6年，現在卻因為「真欽點，假海選」得到晉升，不僅排除了原先要晉升的前三名同僚，讓等待陞遷2線3星的員警看不到希望，甚至拔階調降回鄉擔任2線1星基層巡官，可謂聞所未聞，掀起警界大反彈。

知情人士認為，陳家欽的秘書們撰寫不實職務報告，申請調任刑事局，獲警政署准許調派並發布，但警政署又行文刑事局，要求讓3人支援署長辦公室工作，這不是矛盾嗎？不構成詐欺嗎？而陳家欽、人事主任張淑芳及秘書3人是否事前有所謀議？或明示通謀？

知情人士指出，在長官辦公室雖然工作辛苦繁忙，但功獎也相較其他業務單位多，必然縮短升遷等待的時間。過去，署長等長官辦公室的秘書們大多都是循序漸進，前署長陳國恩更還讓秘書去歷練警界視為重要的分局長職務，時間至少2年；如今陳家欽讓秘書們長伴左右，僅透過一紙公文調動又破格升職，速度之快，「兩位署長栽培秘書的作法，高下立判。」