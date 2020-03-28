武漢如果啟封　蘇貞昌：國人返台仍要包機！保障2300萬人安全

▲▼蘇貞昌視察台中酒廠，了解防疫酒精生產情形。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

行政院長蘇貞昌28日視察台中酒廠，了解防疫酒精生產情形，被問到中國武漢可能啟封一事，他說，根據中央疫情指揮中心結論，返台國人還是要以包機方式，明確告知坐哪一天、哪一航班，如此2300萬名同胞安全才能獲得保障。

蘇貞昌上午到台中酒廠參觀防疫酒精生產和供應情形，台灣菸酒公司董事長丁彥哲簡報表示，台酒透過全台2萬多家店，至今已賣出上千萬瓶防疫酒精，如今因為農委會提供2.5萬噸糙米，國內勿需進口，自給自足，使得防疫酒精生產無虞，也不怕國外原料禁止出口，台酒每個月有400萬瓶產量，供應沒有問題。

至於中國有可能解除武漢封城，蘇貞昌說，防堵疫情，政府可說是用盡心力，第一趟武漢包機，因為中國出了好多問題，甚至不在名單上的人也塞進來，而且還是確診病例，讓防禦差點破口，讓防疫人員負擔很重，第二趟也在一波三折之下最後成行，所有強制檢疫隔離的回台同胞，也都已經安全出關。

如果在武漢的國人可以回台的話，目前還留有五個機場往來，依中央防疫中心專家會議的結論，回台一定要採包機方式，告知坐哪一天、哪一航班，這樣才好防疫，飛機上的旅客也能夠安全回國，2300萬同胞的安全才能獲得保障，他呼籲中國不要再搞小動作，應該多一點防疫、少一點政治會比較好。

他還說，今天來台中酒廠就是要感謝，也給第一線工作人員加油打氣，政府為國人防堵疫情，不只守住第一線，而且生活也要照顧好，因此方方面面的物資供應不可少，從這一次疫情中看到台灣同舟一命，藉這次疫情也看到，在台灣是多麼安全，做台灣人是多麼幸福，國外有些先進國家，口罩不是一片難求，就是貴得嚇人，而台灣不只口罩、甚至酒精等其他物資，政府都準備好，希望大家繼續努力，讓台灣成為最幸福的國家。

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