「酒精國家隊」來了！蘇貞昌下令農委會加入　每月再生產400萬瓶

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「酒精國家隊」來了！蘇貞昌FB：我下令農委會加入　每月再產400萬瓶

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▲▼蘇貞昌前往台中酒廠視察，農委會提撥2.5萬公噸糙米投入防疫酒精生產。（圖／農糧署）

▲農委會提撥2.5萬公噸糙米投入防疫酒精生產。（圖／農糧署）

記者董美琪／綜合報導

繼「口罩國家隊」在此次疫情大力幫助，行政院長蘇貞昌28日宣布，已請農委會28日加入「酒精國家隊」，每月供2100噸糙米投入生產防疫酒精，希望能緩解民眾買不到酒精的狀況。

行政院長蘇貞昌晚間PO文表示，「各國因疫情紛紛關閉邊境，為了不讓國內酒精生產斷鏈，我下令農委會，提供公糧裡面的舊米給台酒公司拿去生產酒精。這樣一來每個月，台酒公司可以生產400萬瓶防疫酒精、政府公糧倉也得以消化兩千噸兩年以上的老米。」

蘇貞昌28日至台灣菸酒公司台中酒廠，視察防疫酒精生產情形。他表示，考量目前台灣原料酒精多為國外進口，為避免發生斷鏈，已請農委會加入生產行列，預估每月提供至少2100噸糙米給台灣菸酒公司，可生產400萬瓶防疫酒精，確保國人的需求量供應無虞。

▲▼蘇貞昌前往台中酒廠視察，農委會提撥2.5萬公噸糙米投入防疫酒精生產。（圖／農糧署）

▲蘇貞昌前往台中酒廠視察。（圖／農糧署，下同）

另外，台灣菸酒說明，自2月「酒精國家隊」投入生產75%防疫酒精以來，預計到3月底總共生產1025萬瓶防疫酒精，總舖銷通路亦已涵蓋健保藥局、便利商店、連鎖超市及量販店等約2萬1000個據點，涵蓋密度世界第一。台灣菸酒公司將採用國產稻米自行生產酒精，且國內稻米供應量充足，不需擔憂進口物料短缺。

農委會指出，為了確保國內糧食安全，隨時掌握相當於3個月以上消費量的稻米安全存量。現在公糧稻米庫存有90萬公噸，足夠國人9個月需求，而且4月底又有新米收穫，糧食供應絕對充足。農委會配合這次防疫需求，首批提供每個月2100公噸公糧稻米投入防疫酒精生產，未來如果有增產需要，也隨時可以增加供應量。

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▲▼蘇貞昌前往台中酒廠視察，農委會提撥2.5萬公噸糙米投入防疫酒精生產。（圖／農糧署）

酒精國家隊

今天來替 #酒精國家隊 加油。 各國因疫情紛紛關閉邊境，為了不讓國內酒精生產斷鏈，我下令農委會，提供公糧裡面的舊米給 #台酒公司 拿去生產酒精。 這樣一來每個月，台酒公司可以生產400萬瓶防疫酒精、政府公糧倉也得以消化兩千噸兩年以上的老米。不但酒精生產原料供應無虞、維持稻米價格，保障稻農權益，又能讓農民為防疫貢獻心力。同時，政府也可以減少支出，是一個 #三贏的部分。 #武漢肺炎 疫情要防堵好，政府也會替大家把民生物資顧好。 #有政府 #請安心 -- 蘇貞昌的Youtube頻道 https://www.youtube.com/user/eballgogogo 蘇貞昌的Line http://line.me/ti/p/@eballgogogo

蘇貞昌發佈於 2020年3月28日 星期六
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