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醫護的臉因口罩而紅腫...陳其邁5分鐘影片感性喊話：非常時期團結前行

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記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，行政院副院長陳其邁28日透過臉書感性向國人喊話。他強調，愛在疫情時蔓延、信心從戰疫而生，在疫情的非常時期，我們需要堅定而溫暖的團結前行。

陳其邁表示，年初以來，新冠肺炎影響我們習以為常的生活步調，疫情使得親密的距離變成疑慮、熱絡的友誼變得疏遠。原本規劃的蜜月、留學、異國的遠行；期待的文化、音樂、藝術的活動，都因此只能折衷，甚至取消。心情上，必然會面對很多的不適應。居家檢疫、隔離的朋友，相信會面臨到更大不便，「感謝這些朋友，為了不影響更多人的生活與健康，改變了自己的生活型態」。

陳其邁說，了解大家對疫情的擔心，因此，政府會資訊公開透明，定時且詳細地報告防疫作為。不僅要直接破除流言，也是要讓大家清楚理解，並將抗疫視為我們要共同完成的任務。只要一個拉一個，全民嚴肅對待防疫這件事，我們一定可以很好地完成，讓台灣度過這次難關。

陳其邁要大家放心，台灣有世界首屈一指的醫療研發技術水準，從快篩、疫苗、藥物，到健全的健保醫療體系，做為全民健康的後盾。出身醫療公衛研究，他最近看到台灣醫護人員發起「我堅守崗位、你堅守在家」活動，明白抗疫第一線需要親自面對可疑或確診個案，身心上都是一場硬仗。

陳其邁感性提及，「美麗的臉龐，被口罩壓出紅腫紋路；防護衣底下，是乾了又濕的汗水。我也親眼見過，機場檢疫同仁疲憊卻仍堅持服務，他們從早上四點起待命工作，迎接一波又一波國外返鄉的國人回家，到晚上都沒有空檔休息。」

陳其邁指出，為了減少病毒傳播風險，政府也對違反隔離措施、散播謠言、哄抬或囤積防疫物資者加重罰則；將邊境管制等級提到最高，暫時限制了外籍人士入境、轉機，從國外入境的本國人也需居家檢疫。這是非常時期，必須採取的非常手段，感謝大家的體諒與支持。

對各行各業來說，不只面臨疫情威脅，也面臨著業績考驗，陳其邁說，在總統蔡英文的指示下，蘇貞昌要求各部會研擬紓困，做到「寬一點、快一點、方便一點」，讓經營者和員工、以及背後的每一個家庭，盡可能度過眼下這一關。

至於台灣的食品及生活物資，一切供應無虞，「這幾天，感謝物流人員、超市人員，辛勤補貨、結帳；也感謝衛生紙、泡麵廠商，承諾將在民眾較擔心的這兩週，24小時全天候生產，經濟部也將全力協助廠商趕工時遇到的困難；罐頭廠商除了提高產能，存量也有3個月。揮汗趕工的工作人員，感激您們。」

陳其邁說，採購泡麵、罐頭的同時，更別忘記採購優質的國產農產品，給農漁民加油打氣，也提升個人健康防疫的能量。防疫物資的部分，他再次感謝口罩國家隊、酒精國家隊、協助運送的郵局及物流，不計成本和時間，為了全台灣人的健康，主動且全力地付出。

陳其邁再次向國人宣導，「防疫是我為人人、人人為我」疫情瞬息萬變，避免群聚、保持距離、勤洗手、有症狀時戴上口罩避免出門、傳遞來自指揮中心的正確訊息，成為簡單卻非常重要、能守護你我的事。他強調，防疫這段期間，政府仍會持續檢視及更新政策，並從人民的角度去檢討如何才能更便利。感謝大家暫時放棄習慣的生活方式，接受限制，保護更多我們所愛的人的健康快樂。

陳其邁感性說道，「防疫，就是把你的健康，放我心上。」我們都生活在同一個台灣，擁有全球推崇的防疫模式。這個榮耀並不單單屬於誰，而屬於每一位像你一樣為防疫努力的無名英雄。

陳其邁強調，為防疫保持的實體距離、遵守防疫所設下的種種規範，並不代表我們減少對彼此的關心與貼近。只要我們同心面對、堅定防疫，一定可以照顧好自己和親愛的家人，打贏這場抗疫的勝仗。

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