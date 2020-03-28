明明在家手機卻告警！居家隔離or檢疫「6常見問題解答」...發燒母湯急跑醫院

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內居家隔離、檢疫者激增，目前違反規定的裁罰案件也高達2百多件，國庫入帳超過278萬元。有鑑於不少隔離、檢疫者狀況外，有的還驚呼「不知這麼嚴格」，疾管署列出6大常見問題，並提供正確的解決辦法。

防疫指揮中心日前宣布封關引發台人返國潮，期間也陸續傳出民眾抵台後，未遵守居家檢疫14天規定，像是花蓮高中生自美國返台後，高調吃蚵仔煎；三重男嘴饞到巷口超商買優酪乳等，這些恣意外出趴趴走的人，不僅很可能淪為防疫破口，還會吃上高額罰單。

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▲日前許多旅外台人返國。示意圖，與本文無關。（圖／民眾提供）

對此，疾病管制署針對居家隔離、檢疫者，整理出6大常見Q&A，幫大家一併解答。

問題一：我是居家檢疫者，可以修改住所地址和聯絡電話嗎？

答：里幹事可以協助修改。

問題二：資料正確且沒有離開家中，手機卻異常告警，怎麼辦？

答：請聯繫里幹事處理。

問題三：居家檢疫、隔離期間，有生活用品及飲食需求，但沒有親友幫忙怎麼辦？

答：可以洽詢各縣市關懷中心。

問題四：居家檢疫、隔離期間，慢性病藥品不夠怎麼辦？

答：請家人代領，或洽各縣市關懷中心。

問題五：因需要奔喪或是探望重病家人，可以外出嗎？

答：不可以。建議使用視訊軟體。

問題六：居家檢疫、隔離期間，有咳嗽、發燒、呼吸道症狀，可以自行就醫嗎？

答：不可以。請與衛生單位聯繫，由衛生單位安排就醫。