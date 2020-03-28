黃智賢砲轟：「陳時中的大賭局」造成台灣確診病例大增



▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）



政治中心／台北報導



新冠肺炎爆發至今，多數民眾認同政府防疫政策有助於降低我國確診病例，其中衛福部長陳時中的表現更是受人愛戴，不過名嘴黃智賢就不這麼認為了。黃智賢28日在臉書不僅砲轟陳時中「顢頇」，造成確診病例增加，需要負責，還批評官方沒有能力確保居家檢疫的人不會亂跑，她質疑這一切都是陳時中的大賭局！

黃智賢砲轟，台灣現在約有5萬人居家檢疫，但官方卻沒有能力確保「該隔離的人不會腳癢到處趴趴走」，且當台大向疾管署索取中研院確診病例，以做未來的校園防疫規畫時，衛福部又選擇不公布，她質疑一切都是「陳時中的大賭局」。

「陳時中的顢頇，造成台灣確診病例增加，這個責任，已是事實。」黃智賢解釋，美國早前不願檢測，「沒有試劑盒，輕忽，隱瞞，已是常識」，但陳卻遲至18日才把美國列為3級旅遊警告，而隔天才禁止外國人來台及居家檢疫，如果這舉措能提早一個月做，那麼根本不可能發生中研院群聚感染。黃強調，「我們早在2月就一直呼籲，不要只對大陸嚴厲，卻對全球縱放」。

黃智賢表示，除印尼逃工外，陳時中堅持不願公布確診者的旅遊足跡，是因為絕大多數確診病例都在陳的黑箱裡；台大跟中研院往來密切，卻沒辦法得知確診者的足跡，「到底是不是真的有700多人，也要因此居家檢疫」。

黃智賢加碼說，現在有關確診者、密切接觸者，和要檢疫的人的資料混亂，而「台北市議員公佈，陳時中的資料，和台北市的資料，數量差距非常大」、「陳時中又突然在3/18時，突然搞笑式宣布要3/4－3/15從歐洲回台的人，要居家檢疫。結果至今，到底撈回多少人，也不知道」。

黃智賢指出，官方不告訴民眾，社區裡有誰是居家檢疫者，也沒有能力和手段，可以確保檢疫者真的在家，「又不釋出資訊，讓鄰居起碼可以稍微注意，檢疫者是不是私自外出」。

黃智賢最後痛批，陳時中除武漢台人以外，堅持不集中檢疫、不公布確診者足跡、不告知利害相關者（比如大樓管委會）資訊，及不用更嚴厲的居家檢疫手段；她大嗆「你到底是要怎樣？賭一把大的？」



▼黃智賢臉書發文。（合併圖／翻攝黃智賢臉書）

