案269北部男為內勤人員　曾被當腸胃炎、流感「第三次就醫被通報」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增病例中有2例為本土病例，感染源仍在調查，指揮中心發言人莊人祥說明，其中案269是北部30多歲男性，工作為內勤人員，出現症狀曾三次就醫，第一次到診所因為腹瀉症狀被診斷腸胃炎，第二次到醫院就醫評估為流感開立抗病毒藥物，第三次就醫見症狀無改善，被通報新冠肺炎採檢確診。

▲疾管署記者會_莊人祥聯訪

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指揮中心表示，案269於3月23日、24日因陸續出現肌肉痠痛、腹瀉及發燒症狀分別至診所及醫院就醫，醫院於3月25日採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，案269平時活動地以職場及住家為主，目前已掌握同住家人及職場接觸者共7人，將進一步匡列就醫接觸者，並持續調查個案發病前是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增16例新冠肺炎病例，包括2例本土及14例境外移入。本土個案為50多歲男性(案268)及30多歲男性(案269)，兩人均無出國史。境外移入個案為9女5男，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至26日，發病日介於3月1日至25日；個案發病前活動地包括北美洲(美國、加拿大)、歐洲(英國、西班牙、瑞士、捷克、愛爾蘭)、大洋洲(澳大利亞)及亞洲(菲律賓)，出國目的以就學或工作為主。