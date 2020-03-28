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手機隨你用！一張圖比較「居家隔離＆坐月子」前者完勝　媽超有感：別再亂跑

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▲▼ 居家檢疫vs坐月子 。（圖／饅頭的有機生活授權提供）

▲ 居家隔離（檢疫）vs坐月子 。（圖／饅頭的有機生活授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎，凡是接觸過確診者或是從國外入境之國人（自19日起），分別要進行為期14天的居家隔離和居家檢疫。然而，不少隔離者不確實遵守規定趴趴走，因而吃下罰單。有粉專對此就特別製作一張「居家隔離（檢疫）vs坐月子」的比較表，發現坐月子的規定遠遠超出隔離規範，苦勸大家真的別再亂跑了。

「媽媽們坐月子能一個月不出門，拜託在家裡待滿十四天好嗎？」臉書粉專「饅頭的有機生活」日前貼出一張比較表，把居家隔離和坐月子以「天數、空閒時間、飲食」等面向做比較，發現居家隔離根本大勝，吸引網友討論。

請繼續往下閱讀...

表格中首先可見，居家隔離的天數為14日，坐月子卻是28天起；在活動範圍方面，兩者都必須待在特定場所，算是持平。在飲食的部分，隔離者只要有外送，幾乎什麼都可以吃，剛生產完的產婦卻只能吃配好的月子餐。

▲▼示意圖,孕婦,肚,寶寶,童年,家庭,健康,懷孕,夫妻,孩子,家庭,關懷（示意圖／123RF）

▲台灣孕婦生產完後，多有坐月子習慣。（示意圖／123RF）

另外，產婦們時常會被提醒「看太多手機眼睛會壞掉、不能洗頭洗澡」，為了照顧新生兒更是沒什麼空閒時間，但隔離者只要不踏出門，上述活動都是可以隨意做的。

最後在費用的部分，隔離者除了可能可以領到津貼補助，檢疫旅館的費用也不會太高昂，但坐月子不僅沒有政府補助，月子中心一天的費用恐怕就要3000起跳。

總結上述7個項目，除了活動範圍平手之外，其他6項都是居家隔離（檢疫）更舒服自在、完勝坐月子的，「只需要待在家，就能拯救人類！當一回救人的英雄吧！」

▲洗頭。（圖／pixabay）

▲坐月子時，連最基本的洗頭洗澡都有禁忌。（圖／pixabay）

比較表一出，坐過月子的媽媽們超有共鳴，紛紛表示「真的大勝」、「男人不懂」、「媽媽超想自己一個人獨處14天啊」、「隔離還不用3個小時擠一次奶」、「坐月子還要換尿布洗屁屁、無限循環的哭哭抱抱哄睡拍嗝」。

不過留言中也有人提到，坐月子至少還能接觸到其他人，且通常是被祝福的狀態，但隔離就不一樣了，有可能會遭受到異樣眼光。希望大家都能理性看待、不要歧視，一起攜手度過難關。

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