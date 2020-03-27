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手護員警健康　南警獲捐贈3500瓶噴霧式乾洗手

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▲台南市警局獲得熱心企業送3500瓶無患子噴霧式乾洗手劑，有助於守護執勤員警安全防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局獲得熱心企業送3500瓶無患子噴霧式乾洗手劑，有助於守護執勤員警安全防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安定區無患子生技公司董事長王高榮先生，為員警健康考量，前於2020年2月19日率先捐贈4680瓶噴霧式乾洗手劑，供台南市警局員警執勤時清潔手部，大獲好評與感謝，27日台南市警方再獲贈3500瓶無患子噴霧式乾洗手劑，在新冠肺炎疫情發燒時期，為守護員警健康注入助力。

▲台南市警局獲得熱心企業送3500瓶無患子噴霧式乾洗手劑，有助於守護執勤員警安全防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，大台南警察之友會理事長林玉柱先生、銘士通建設公司董事長王瑞源先生響應善行義舉，27日分別捐贈1500瓶及1000瓶無患子噴霧式乾洗手劑，另無患子生技公司董事長王高榮，更再加碼捐贈1000瓶合計3500瓶給台南市員警。

▲台南市警局獲得熱心企業送3500瓶無患子噴霧式乾洗手劑，有助於守護執勤員警安全防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，國內、外確診新冠肺炎人數持續攀升，疫情短期內恐難完全消滅，不僅衛生醫療體系面臨嚴峻挑戰，負責治安維護工作的警察人員，站在第一線受理民眾報案、處理交通事故、擴大臨檢，乃至協尋違反居家檢疫對象，均與民眾近距離接觸，故有必要提升自我保護能力。

▲台南市警局獲得熱心企業送3500瓶無患子噴霧式乾洗手劑，有助於守護執勤員警安全防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長周幼偉，非常感謝企業各界熱心捐贈防疫物資，同時也十分重視員警健康，不斷提醒第一線執勤員警須戴口罩、勤洗手及測量體溫等防疫觀念，但因員警在外執勤常接觸到民眾甚至是患者，因此除了口罩外，對自身防疫的清潔消毒措施就變得非常重要，遇到不便以肥皂清潔手部時，若使用乾洗手劑也能達到保護效果。

▲台南市警局獲得熱心企業送3500瓶無患子噴霧式乾洗手劑，有助於守護執勤員警安全防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周幼偉局長更表示，這次3500瓶乾洗手劑將優先發放各分局外事員警、分駐（派出）所、偵查隊、警備隊、交通分隊、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊及刑事鑑識中心等第一線外勤單位同仁使用。

收到防疫物資的第一線警察表示，現階段勤務無論是居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或是與民眾近距離接觸的酒駕取締工作，都有染疫的風險，這次收到防疫物資，讓員警感到相當窩心，也更安心執行各項勤務。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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