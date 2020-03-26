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防疫不分國界　南警協助外籍人士居家檢疫

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▲台南市警二分局外事警察人員，協助外籍人士進行居家檢疫，並提供物資關懷健康。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警二分局外事警察人員，協助外籍人士進行居家檢疫，並提供物資關懷健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2名自助來台旅遊的外籍旅客，雖在全面禁止日期前到來，但屬於應回溯追蹤對象，惟2人不懂中文，也不清楚此項政策，2人前往飯店入住時，被告知此項訊息，市警二分局報前往協助，除告知相關防疫規定，與衛生局安排2人進住防疫旅館，並由區公所開立「居家檢疫通知書」，再由外事警察每日負責健康關懷。

為防範境外移入新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心自3月19日起宣布「非本國籍人士原則上一律禁止入境，事前申請核准者才予放行，所有入境者皆須居家檢疫14天」，除此之外，為加強防疫並回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜等地入境民眾之健康狀況，由民眾自行向區公所通報並配合居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心每天都會召開記者會，跟國人報告防疫工作情形及相關政策。本國籍或居住於我國的外籍人士非常關心，符合上述情形者，幾乎都在第一時間就向區公所反映；不過其實有些外籍人士並不知道此項訊息，也沒有立即收到通知，很容易成為防疫漏洞。

日前有2名自助來台旅遊的外籍旅客，雖然是在全面禁止日期前到來，但屬於應回溯追蹤對象。惟2人因不懂中文，也沒有收看我國新聞的習慣，所以並不清楚此項政策。當2人前往飯店入住時，飯店立即告知此項訊息，並表示該飯店非屬與政府機關合作的防疫旅館。

正當2人一籌莫展時，警二分局防治組外事巡官李威廷、警員黃冠宇接獲通報，立即前往協助，並告知有關防疫相關規定，2名外籍旅客亦表示非常願意配合我國的政策。經與衛生局人員接洽後，安排2名旅客進住防疫旅館，並由區公所人員開立「居家檢疫通知書」，再由外事警察每日負責健康關懷。

此外，為了協助2名外籍旅客在人生地不熟的地方渡過居家檢疫，警察人員還特別準備麵包、水果、零食等防疫物資，2人看了都很感動，也非常訝異台灣警察有這麼溫馨的舉動。

台南市政府也發現居家檢疫外籍人士的困境，於25日起由警察局外事警察人員逐一發放防疫關懷包，居家檢疫外籍人士對此均表示非常感謝也備感溫馨。

市警二分局表示，有關居家檢疫對象健康關懷工作，本國國民由區公所里幹事負責，外籍人士因大多不諳中文，責由各外事警察協助每日關懷、迄今已執行健康關懷居家檢疫外籍人士50多人，並加強宣導居家檢疫外籍人士落實平時自主管理且隨時配戴口罩，居家檢疫外籍人士均健康良好，並沒有因此成為疫情缺口。

自從疫情升溫以來，每位執行健康關懷的外事警察人員幾乎扮演著保母的角色，每天關心居家檢疫外籍人士的身體健康狀況。也呼籲民眾能夠配合政府執行各項防疫工作，除了多洗手、配戴口罩，居家隔離/檢疫期間千萬不要趴趴走，一起渡過這個疫情的難關。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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