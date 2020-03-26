取締酒駕不打折　南警雙管齊下防疫防制無漏洞

▲台南市警二分局執行取締酒後駕車專案勤務，並同步查核是否有居家檢疫隔離者在外趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，及展現警方「酒駕零容忍」的決心，台南市警二分局持續規劃取締酒後駕車專案勤務，並同步查核是否有居家檢疫隔離者在外趴趴走。

警方說，酒駕肇事發生交通事故，常造成民眾生命、財產及家庭的破碎，為有效遏止酒後駕車惡習及宣示執法決心，展現警察執勤能力，防制交通事故發生，確保市民用路安全，市警二分局3月26日上午執行台南市同步「取締酒後駕車」勤務，針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查、攔檢酒後駕車及加強取締重大交通違規行為，以提升取締酒後駕車執法強度，並宣示掃蕩酒駕及防制交通事故的決心，確保市民生命、財產的安全。

市警二分局同時結合新型冠狀肺炎防疫工作，加強盤查未依規定自主居家檢疫者，如經發現違反防疫規定，即遵照黃偉哲市長指示，通報主管機關依法從重裁罰，並建議送集中防疫場所強制安置，希望違反自主居家檢疫者自愛愛人，勿以身試法。

市警二分局表示，為防制交通事故、保障民眾交通安全及防範居家檢疫到處趴趴走，成為防疫破口。南警將不分白天或夜晚加強取締酒後駕車（酒駕零容忍）與稽查違反自主居家檢疫者，讓防疫做到滴水不漏。同時呼籲為維護國人身體健康，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，四處趴趴走，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險。

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