傳送不實疫情訊息被法辦　南警：請民眾勿再轉傳以免觸法

▲蔡姓婦人及蔡姓男子在臉書散布假訊息，被分別移請桃園、台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情升溫，除防疫工作要緊，防範漫天假消息也刻不容緩，台南市刑警大隊接獲報案，有人於臉書傳播有關新冠肺炎不實語音等訊息，刑警大隊傳喚傳送該臉書訊息之蔡姓婦人及蔡姓男子到案說明，隨後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法，分別移請桃園、台南地檢署偵辦。

警方說，有網友在臉書暱稱「趙○○」公開發文:「○黨制的病毒，被人發現一次就灑一次，台灣已經大感染了，被發現三次就灑了三次病毒，大家請注意」、「○黨實在不應該讓流感死那麼多人，有疫苗有藥治的還讓它死那麼多，那無藥治的呢？她們說病毒才死第一例你相信嗎？」、「防疫最好的方法就是把官員的話當參考，跟著自己的感覺走」、「○黨上台就會殺人……這一任用病毒殺人，武漢病毒又沒死人，天天下人，流感死了六十一人今天才發佈新聞，一天到晚說大陸隱匿病毒，她自己殺人是合理的」等未經查證之謠言及不實訊息。

另臉書帳號「薛○○」在社員達12萬人之臉書社團「○○爆料公社」內公然發文：「大家注意…有大陸回台的民眾請在家自我管理，不要到處亂跑。幹你老師，還跑來台南逛夜市。台灣疫情我估計還會更嚴重。」等未經查證之謠言及不實訊息，企圖影響政府防疫作為，造成民眾恐慌。

刑警大隊傳喚傳送該臉書訊息之蔡姓婦人及蔡姓男子到案說明，隨後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法，分別移請桃園、台南地檢署偵辦。

刑警大隊再次呼籲，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。

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