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台北法案通過　蔡英文：台灣是「世界的台灣」

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川普與蔡英文熱線，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普、蔡英文。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統川普26日已簽署《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案 》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）（簡稱「台北法案」，TAIPEIAct），代表華府對於台灣加強與其他國家關係的支持。對此，總統蔡英文27日在臉書表示，台美關係再進階。

蔡英文指出，美國是台灣最重要的國際合作夥伴之一，川普已經正式簽署生效《台北法案》，具體表達對台灣參與國際社會，拓展外交的支持，「我要代表全體國民，表達我們的歡迎與感謝。」

蔡英文提到，也要特別對兩位台灣的朋友致上謝意，分別是在參、眾兩院領銜提出這項法案的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（ Senator Cory Gardner），及聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）。

蔡英文提及，「台灣，是世界的台灣」，有能力也有意願在國際上有更多的參與與貢獻，這個法案的通過，不僅代表美國對台灣國際參與的具體支持，作為國際社會的負責任的一員，未來我們也會繼續與美國，及其他理念相近的國家，強化合作、共享民主自由與繁榮的價值，讓台灣能夠繼續貢獻更多良善的力量給全世界。

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