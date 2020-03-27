網路詐騙害鹿野鳳梨滯銷　饒慶鈴出面：正港ㄟ阿榮鳳梨乾「底加」

▲ 遭人花接木詐騙的農友張鉦榮，他表示我是阿榮不是阿伯。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

網路FB不斷流傳「今年台東鳳梨都不能出口，全部滯銷、血本無歸，跪求國人，一起救救我，給我們一條出路…」的文字，並移植、盜用台東縣鹿野鄉阿榮柑仔店張鉦榮的照片及影片，企圖誤導、詐騙民眾。日前農委會主委陳吉仲嚴重譴責並要求嚴辦，台東縣長饒慶鈴27日更親自到農友張鉦榮的家中，大聲疾呼正港ㄟ 阿榮鳳梨乾「底加」啦！邀請大家一起來「驗明正身」。

▼ 台東縣長饒慶鈴偕同地方民意代表27日親自到農友張鉦榮的家中。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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饒慶鈴指出，鹿野鳳梨現在還沒進入產期，根本沒有鳳梨可以上市銷售，又怎麼會有滯銷的問題，且詐騙影片、照片中的畫面是盜用鹿野阿榮自然農園的，農友張鉦榮在此也表示並沒有鳳梨乾滯銷的困擾。為阻止民眾持續遭到欺騙，除了指示縣警察局立刻調查處理之外，也須導正鹿野鳳梨名聲，確保即將上市的鹿野鳳梨可以順利行銷，她認為應該站出來跟阿榮一起鼓勵國內消費者踴躍購買 。

農友張鉦榮說，我是阿榮不是阿伯，影片、照片遭到移花接木，詐騙無辜善良的民眾，內心也是非常憤慨，謝謝饒縣長及縣府農業處人員，鼓勵他挺身而出，為地方農民辛苦種植的鹿野鳳梨正名。

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