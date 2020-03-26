東森購物再助善導書院　3/27溫馨開賣「愛心希望鳳梨」

▲東森電視購物CH47及東森購物網等通路，將於3月27日（五）11:20 AM開賣屏東慈惠善導書院「愛心希望鳳梨」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

鳳梨產季將至，東森購物再次與屏東慈惠善導書院攜手，將於3月27日（五）11:20 AM在東森電視購物CH47及東森購物網等通路開賣「愛心希望鳳梨」，每組重量10公斤，內含6顆，東森價新台幣799元，不過遇上新冠肺炎疫情衝擊台灣農產，東森購物董事長王令麟號召全體會員一同做公益關心弱勢，同時也發揮取之社會、回饋社會的企業使命，此次將加碼送出30%東森幣，希望大家一起化行動為愛心。

善導書院是由院長陳文靜帶領一群單親媽媽所發起成立，致力於照顧與教育偏鄉弱勢兒少，秉持著不募款、不領補助的原則，帶領院內孩童們親手栽種「愛心希望鳳梨」來賺取課輔金。2018年首度與東森購物合作，創下開賣40分鐘秒殺3,000顆佳績，透過東森購物的拋磚引玉，將愛心化為公益，帶給孩子們未來與希望。

▲每一顆「愛心希望鳳梨」都是由孩童們親手栽培。（圖／翻攝善導書院臉書）

東森購物長期關心弱勢、支持在地農產，嚴選善導書院的「愛心希望鳳梨」，除了由孩童親手種植照顧，每一顆鳳梨更是品質優良，擁有高甜度、高營養，此次再度合作，希望能讓消費者感受到善導書院每一位孩童真切栽培鳳梨的認真及努力，並期盼透過「愛心希望鳳梨」帶給孩子們希望。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與公益團體、各地小農合作，舉辦愛心義賣，號召會員一起發揮愛心幫助需要的人渡過難關，像是新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺3,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣當日3,500組完銷等，每一檔都賣出好成績。

東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與迴響，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望其他企業也能一起加入，共同支持台灣在地農業及弱勢團體。

東森購物持續打造「最有溫度」的購物平台，旗下東森慈善基金會更長期關懷弱勢、行善不間斷，今年東森購物結合數位科技號召會員「為愛行動」，只要動動手指，捐出東森幣1枚，東森購物就捐1元現金相挺，捐贈款項將全數捐予東森慈善基金會辦理幫助社福與弱勢。

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