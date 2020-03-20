　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物會員守護日回饋下殺1折起　王令麟：銷售額10%助小農挺醫護

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 農委會主委上東購促銷台東釋迦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物上月率先開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，主委陳吉仲（中）化身一日購物專家，與東森購物董事長王令麟（右）共同為台灣果農加油打氣。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物關心全體會員，除持續專注新冠肺炎疫情發展，更於3/21（六）首度推出「會員守護日」特別活動，多項食品、小家電與保健食品等最低下殺1折，當天只要於東森購物CH47消費任一件商品，東森購物將提撥商品銷售金額10% ，用以選購台灣優質農產贈予前線醫護人員，與全體會員一起助小農、挺醫護，用心守護台灣。

東森購物電視「會員守護日」自3/21（六）00:00起至晚間23:59止，於CH47接連24小時不斷電，斯容、孫沛、紫瑩、曉梅、志銘等多位購物專家輪番上陣熱促，包含在地屏東小農鮮脆秋葵乾、Dyson 智能涼暖淨化三合一防疫破盤組、專利美肌光波全方位嫩白口罩組等，超過25,000件商品限時開搶。

疫情期間，民生消費習慣改變，不僅台灣農漁產外銷受到衝擊，第一線醫護人員更不分日夜，在高風險、高工時、高勞力的三高環境下，仍堅守崗位守護民眾健康，因此更需注重健康與營養均衡問題。東森購物也號召全體會員一起做愛心，以實際行動守護台灣。

東森購物開賣午仔魚、龍虎斑（圖／東森購物提供）

▲東森購物2月份開賣午仔魚、石斑魚組合，農委會主委陳吉仲（中）二度到場力挺，強強聯手達成2,000組漁產完銷的好成績。（圖／東森購物提供）

東森購物董事長王令麟表示，東森購物與全體會員持續關心公益，當日只要於 CH47消費任一商品，東森購物將與農委會合作，將提撥商品銷售金額10% 選購台灣在地優質農產，贈予醫護人員，東森夠用心、會員購放心，也讓台灣農民與醫護人員暖心。東森購物秉持「最有溫度」的服務精神，投身公益、致力實踐社會企業責任，也對前線醫護人員獻上最誠摯的感謝，將與全體會員朋友用心守護、全力相挺。

東森購物長期致力於公益，力挺台灣在地農產，每當農產品盛產過剩，東森將迅速發揮通路力量，幫台灣農民拚內銷。東森購物率先響應農委會政策，2月份開賣農漁產，不僅農委會主委陳吉仲與立法委員莊瑞雄現身力挺台灣在地漁產，午仔魚、石斑魚組合達成2,000組完銷的好成績，等同8,000條魚、3,000公斤全數售罄；台東綠寶石「鳳梨釋迦」更在開賣當日迅速秒殺3,500組，銷售總重達2.1公噸，平均每秒賣出7顆；3月更攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，不斷精進服務品質、善盡企業社會責任，為台灣盡一份心力。

東森購物多年來用心經營、創新求變，與千萬會員相伴相挺，始終貫徹「東森嚴選」與「客戶高滿意度」兩大堅持，以實際行動地回饋社會，20年來創造消費者高度的品牌信賴感。東森購物持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，並持續提供更多、更好的服務給消費大眾，打造「最有溫度」的購物平台。
 

ET快訊
首例強扣存款原因讓人拳頭硬了！居家檢疫在外亂跑…遭罰還出國擺
台中某社區出現新冠肺炎確診公告　管委會曝個案現況
今天是「超級整除日」！　本世紀只有9天
首例強制扣押存款！居家檢疫男拒繳罰單　執行署硬起來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

東森自然美熱銷第一超逆齡膠囊　3大成分幫姊妹淘美起來

東森自然美防疫做好萬全準備　王令麟每10天親身體驗做見證

東森購物2月獲利成長24.6倍　王令麟：兩大堅持打造「最有溫度」購物平台

「別人做生意、我們做公益」　東森永遠與農民站在一起

2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝

鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起

最成功的更生人企業家！王令麟力拼4年再創東森新巔峰　今年要創380億業績

東森購物會員守護日回饋下殺1折起　王令麟：銷售額10%助小農挺醫護

健康與時尚一次到位！東森購物獨家VIONIC矯正鞋限時8折搶購

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

東森購物會員守護日回饋下殺1折起　王令麟：銷售額10%助小農挺醫護

健康與時尚一次到位！東森購物獨家VIONIC矯正鞋限時8折搶購

止血囤貨潮！家樂福、愛買宣布：即起每人、每車限購2串衛生紙

國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品

東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款包！許路兒、蔡詩芸也愛

疫情升溫　ATT信義、大直店推30間美食外送　單筆消費滿300元享8折

每天都有人在瘋搶　防疫小物賣到缺貨再開預購

民眾搶囤貨！好市多平日打烊前30分依然擠爆　店員：人潮比過年還誇張

網購訂單一天內暴增掃光衛生紙、泡麵　暫停部分商品24hr到貨

疫情不明　誠品站前店、美麗新廣場開首槍「縮短營業時間」

錢建榮／行政指導可行，何須緊急命令

健康小學堂》陳彥榮／胎盤素真的有返老還童功效嗎？

幕後／蔡英文請謝長廷續任駐日代表　解核食爭議、強化內閣官房關係

Ignaz Semmelweis首位提倡洗手觀念的醫生！Google50秒動畫致敬「感染控制之父」

「富商遇上梨園新魁」淒美戀！于正改編BL小說《鬢邊不是海棠紅》要播了

RV Wendy確定2020年回歸行程！　粉絲激動「要聽到妳的聲音了」

正常眼壓型青光眼　視力的可怕隱形殺手

華航「發薪水到九月沒問題」　董座千字信撐過這「疫」關

首例強扣存款原因讓人拳頭硬了！居家檢疫在外趴趴走…他遭罰錢還出國擺爛

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

消費熱門新聞

家樂福、愛買宣布：即起每人、每車限購2串衛生紙

麥當勞「LINE Pay」上線！民眾一原因全倒戈

確診百人掀搶購潮⋯家樂福「泡麵、罐頭、米全被搬光」

瑞穗鮮乳土司柔軟升級！吳鳳狂讚

逼人天天吃！麥當勞可以用「LINE Pay」了　

ATT信義、大直店推30間美食外送

賣場阿姨熱推唯一國家雙認證鷄精

東森向台灣隊長致敬　捐贈暖心防疫禮

民眾湧好市多店員：比過年誇張

網購訂單24hr內暴增　掃光衛生紙泡麵

早餐就能用了！麥當勞2020甜心卡有薯餅

每天被瘋搶　防疫小物賣到缺貨再開預購

國農牛乳出現非公司製造包裝產品

孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款

更多熱門

相關新聞

疫情不明　誠品站前縮短營業時間

疫情不明　誠品站前縮短營業時間

新冠病毒隨疫情擴大至全球，台灣也隨著境外移入確診數不斷增加，原期望母親節檔期前可平息，觸發消費效應的各百貨通路與品牌，也紛紛往後戒備，誠品站前店首度公告，因應情影響於4月起，縮短營業時間1.5個小時，位於大直的美麗新廣場，也從3／23起延後至中午才開店。

馬籍男子入境運毒遭收押 院檢採隔離視訊

馬籍男子入境運毒遭收押 院檢採隔離視訊

林郁婷居家檢疫訓練不中斷

林郁婷居家檢疫訓練不中斷

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」

紓困補貼怎申請　勞動部設置疫情懶人專區更便民

紓困補貼怎申請　勞動部設置疫情懶人專區更便民

關鍵字：

東森購物王令麟小農醫護疫情新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面