2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝

▲東森購物董事長王令麟（右3）響應農委會政策，20日針對午仔魚、龍虎斑展開第二波強勢促銷，農委會主委陳吉仲（左4）再次蒞臨東森購物LIVE直播現場並大秀廚技，更聯手立法委員莊瑞雄（右2）、漁業署署長張致盛（左3）、全國漁會總幹事林啟滄（左2）、台菜主廚黃景龍（右1）共同出席。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

不讓優質農漁產品因新冠肺炎疫情影響而滯銷，東森旗下電視購物與購物網等多通路，繼搶先開賣鳳梨釋迦即熱銷逾3,500組後，20日展開第二波強勢促銷，嚴選產銷履歷養殖午仔魚及龍虎斑，一開賣即狂銷超過2,000組，兩小時熱賣8,000條魚，總重達3,000公斤；東森購物董事長王令麟表示，東森購物全力配合政府政策，力挺在地農漁民不遺餘力，也相信全台企業界會共同支持政府，為社會盡心力。

有「近海金鑽石」之稱的午仔魚、以及素有「珍珠龍膽」之稱的龍虎斑，不論清蒸、煎煮或煮湯，料理起來極為美味，是許多人喜愛的魚種，也是外銷中國大陸的主要漁產，不過在新冠疫情爆發後，中國多處封城且運輸受阻，農委會盤點產業影響後，預期上半年外銷訂單量可能下降，為避免對辛苦漁民造成衝擊，在農漁產紓困方案中被列為加強促銷重點。

▲東森購物嚴選在地新鮮、擁有「海味金鑽石」之稱的午仔魚。

東森購物董事長王令麟率先響應農委會，協力共助台灣農漁產銷售，2/13搶先開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，當日秒殺熱銷超3,500組，平均每秒賣出7顆，農委會主委陳吉仲也獻出電視購物處女秀，特別親上LIVE直播現場大力推廣，果然激起驚人訂購量。今（2/20）起推出第二波促銷，開賣在地養殖午仔魚、石斑等新鮮漁產超值組合，每組各2尾，特選台灣台南、高雄、屏東地區，以純海水漁塭養殖，且具備產銷履歷認證，絕不添加抗生素及藥物，東森價新台幣1,280元，再加碼回饋50%東森幣，等於半買半送，開賣後熱線瞬間湧入，僅120分鐘即賣出超過2,000組，見證會員們的團購力量。

此次陳吉仲再度現身東森購物LIVE直播現場，聯手立法委員莊瑞雄、漁業署署長張致盛、全國漁會總幹事林啟滄，一起力薦台灣優質漁產之外，陳吉仲上購物台看來是一回生、二回熟，專業的穿起圍裙化身型男主廚，在螢光幕前叫賣午仔魚、龍虎斑的力道，完全不輸給購物專家，甚至還大秀廚藝，與台菜王子黃景龍PK如何把魚煎的好吃。

陳吉仲說，非常感謝東森購物董事長王令麟與團隊同仁，上週共同幫忙促銷鳳梨釋迦後，現在產地價格批發價上漲20塊，造成供不應求，顯示在疫情影響下，很多公司本著企業社會責任主動照顧農漁民，而此次銷售以出口為主的高品質魚種，相信透過東森購物平台大力推廣，有信心可以帶動民眾消費，賣得非常好。

莊瑞雄則是對於購物平台能夠發揮極大影響力感到驚訝，他提到，所有行政團隊非常有行動力，只要找到有任何平台可以幫助農漁民的機會，多做一點促銷，讓他們多一點收入，再加上各界一起響應，相信他們一定會感受到。

▲陳吉仲化身型男主廚，大秀廚藝。

▲東森購物多次與農委會合作，協力共助台灣小農銷售。

東森長期支持台灣在地農業，曾多次舉辦小農公益義賣，號召千萬會員一起發揮愛心幫助農民渡過難關，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆、高雄美濃北蕉開賣33分鐘完銷12噸至上周「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣當日3,500組秒殺完銷，每檔都賣出好成績。

東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與回響，銷售成績輝煌，尤其秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，運用旗下多元通路協助農漁民提升銷售，不僅讓消費者品嚐到在地好滋味，未來也將持續找尋更多台灣優質好食材，為在地農漁民盡一份心力，而這次首度與漁業署合作，保證帶來新鮮度最佳的優質國產魚。

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