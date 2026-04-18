拿坡里8塊烤雞199元！速食優惠整理　漢堡王有1元辣薯球

▲速食店最新優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

德克士脆皮炸雞今日限定「17品項加10元多1件」，漢堡王周末華堡日推「皇家華堡套餐特價169元」，加1元還可加購小份辣薯球。另外，三商炸雞有「6塊檸檬雞翅199元」、「炸雞買6送6」，拿坡里則可享8塊烤雞優惠價199元，即日起限時開跑。

▲漢堡王周末限定華堡日享「皇家華堡套餐」特價169元。

●德克士脆皮炸雞

德克士脆皮炸雞今會員日祭出17品項「加10元多1件」，包括超級酪乳雞腿堡、黃金Q蝦堡、起司蔬菜牛肉堡、椒香雞腿堡、檸香雞腿堡、咔滋薯霸、黃金薯餅、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、鮮萃檸檬綠茶、冰紅茶、經典冰奶茶、百事可樂、無糖綠茶、七喜、美式咖啡。

●漢堡王

漢堡王華堡日周末限定，19日前可享「皇家華堡套餐」特價169元，內含皇家華堡、小薯、中飲，配餐小薯不得更換或升等，加1元則可加購小份辣薯球，相當於現省110元，各門市售完為止。機場店、科技廠店、兒童樂園店不適用。

●拿坡里

拿坡里29日前推「買6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」，原價520元、特價199元；同時還有「買6塊炸雞送6顆蛋塔」，特價390元。外送及西湖店不適用。

●三商炸雞

三商炸雞5月27日前推「6塊檸檬雞翅」優惠，原價390元、特價199元；23日前再加碼「炸雞買6送6」，精選墨西哥辣醬翅腿及原味胡椒翅腿，原價318元、特價169元。內用、外帶皆適用。